民進黨初選定於一尊 綠營：有利立委選舉 須慎防挑撥

2019-06-16 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



蔡英文總統順利從民進黨初選出線，但連任關卡依然存在，黨內人士坦言，這階段要先慎防其他陣營的挑撥，像柯蔡會就是刻意擾動台北市長柯文哲跟泛綠之間的情感，而蔡英文出線後，賴陣營表達願意團結合作打贏大選的意願，黨內整合氣氛來的很快，是選戰利多。

至於後續是否「蔡賴配」為第一順位？黨內人士表示，副手關鍵在可以協助促成黨的團結整合，且有社會聲望或政治能量，並要普遍獲得社會共識。一旦解鎖副手關卡，黨政人士認為下一關，關鍵是準備好打贏大選的策略，這部分會延續國政議題，持續讓施政成果落實。

對於民進黨母雞確定，小雞接下來的選戰策略？爭取連任的綠委許智傑認為，民進黨選戰大格局，最重要還是在顧主權、拚經濟，下半年應更加著力佈局產業升級、台商回流、解決五缺等。至於去年九合一影響選舉的同婚、勞基修法、年金改革等，民進黨也還有改進空間。