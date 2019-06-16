撐香港 台灣公民團體聲援反送中、反一中和平協議

2019-06-16 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



香港特首林鄭月娥宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但不撤回。台灣多個公民團體今天到立法院濟南路旁，聲援香港反送中遊行，訴求「繼續撐香港」，並堅持反「送中條例」、反「一中和平協議」。集會下午2點正式開始，公民團體也邀各政黨立院黨團代表出席，並與中南部聲援團體連線。

台灣公民陣線執委賴中強表示，香港特首林鄭月娥宣布暫緩《逃犯條例》修例工作，但不願意撤回，港府只是緩兵之計，危機並無真正解除，台灣公民陣線、台灣青年民主協會、與在台港生等團體將持續反對「送中條例」，直到香港政府撤回提案為止。

賴提到，諷刺的是，香港血淚教訓同時，中國政府舉辦的「海峽論壇」也在福建開幕，中國在所謂交流活動中置入「一國兩制，台灣方案」，國內某些政治人物還附和中國要簽署「一中和平協議」。一旦台海雙邊簽署「一中和平協議」，不正是把台灣綁進「一國兩制，台灣方案」的牢籠裏嗎？

公民團體也呼籲各政黨及總統參選人，明確承諾拒絕一中和平協議；各政黨及總統參選人應於面對中國政府之場合提出「人權訴求」並「反對送中條例」。並對港府提出應譴責暴力鎮壓和平抗爭、呼籲追究警方責任、要求港府撤回《逃犯條例》，並釋放被逮捕的抗爭者、停止司法追訴。