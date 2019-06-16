黨政人士：蔡出線團結氣氛佳 慎防其他陣營的挑撥

2019-06-16 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統順利從民進黨初選出線，但連任關卡依然存在，黨內人士坦言這階段要先慎防其他陣營的挑撥，像柯蔡會消息，就是刻意擾動台北市長柯文哲跟泛綠之間的情感，而蔡英文出線後，賴陣營表達願意團結合作打贏大選的意願，黨內整合氣氛來的很快，堪稱是選戰利多。

副總統陳建任表態只做一任，蔡英文勝出後緊接著面臨副手關卡，究竟是否「蔡賴配」是第一順位，黨內人士表示，副手關鍵在可以協助促成黨的團結整合，且有社會聲望或政治能量，並要普遍獲得社會共識。

賴清德其實第一時間回到台南表態願意支持蔡英文，初選發言人李退之也說，院長本來就有團結合作打贏大選的意願，並願意配合黨主席卓榮泰的選戰模式；但蔡賴陣營都表示，目前還沒有收到黨中央安排的蔡賴再會消息。

一旦解鎖副手關卡，黨政人士認為下一關，關鍵是準備好打贏大選的策略，這部分會延續國政議題，持續讓施政成果落實，畢竟執政成績是連任者最基礎的事實，待副手加入後，整體方向會更明確，且初選結果出來讓支持者安心，整合氣氛來的很快，泛綠民意也逐漸回流集中。