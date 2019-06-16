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韓國瑜反一國兩制 蔡英文：韓市長言行需要檢驗

2019-06-16 11:50聯合報 記者賴于榛╱即時報導

蔡英文今參拜普願宮。記者賴于榛／攝影
蔡英文今參拜普願宮。記者賴于榛／攝影
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高雄市長韓國瑜昨在雲林造勢場合堅決反對一國兩制，還喊出除非「Over my dead body」。蔡英文總統今參拜台北市普願宮時回應，一國兩制不可行這是長久以來的認知，不是近來的醒覺，韓國瑜過去有段時間的言行是有些疑慮，需要接受人民檢驗。

初選結束後，蔡英文今接連參拜台北市四座宮廟，包含松山慈雲宮、大同普願宮、萬華龍山寺與艋舺青山宮，全程由國策顧問黃承國、國策顧問顏志發、內政部長徐國勇陪同。

蔡英文在普願宮後受訪，被問到怎麼看韓國瑜喊出「Over my dead body」，也反對一國兩制，她表示台灣的政治人物大家都有基本原則，對內在民主機制下是競爭的，但對外立場必須一致，也希望秉持這樣的原則來競爭。

「韓國瑜過去有段的言行是有些疑慮，要接受人民檢驗。」蔡英文說，一國兩制這件事情是不可行的是長久以來的認知，不是近來的醒覺，她也希望所有的政治人物都能秉持堅定一致的對外力量，韓國瑜過去言行確實讓台灣很多人感到不安，這是需要接受檢驗的地方。

而近日韓國瑜認為中央卡高雄，蔡英文被問到是否愛高雄會比韓國瑜少，她則說，絕對不會，中央對高雄市民都有疼惜的心，對於高雄建設、高雄福祉都是傾全力協助，中央對高雄市民的支持是百分之百，也希望韓市長把多一點時間跟精力放在市政上面，因為他背負很多高雄市民的期待。

至於香港《逃犯條例》暫緩修法，香港特首林鄭月娥說是台灣不接受現有修例，因此無修法急迫性。蔡英文則表示，任何一個國家領導人都有一個很重要任務，就是守護人民的民主跟自由，這是一個領導人最基本的任務也是最重要，但如果沒有決心跟能力做到，做什麼都是藉口。

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