藍綠好感度死亡交叉 學者：蔡英文撿到反送中火箭筒

2019-06-16 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



2020總統大選倒數半年多，藍綠政黨好感度首度出現死亡交叉，黨內已定一尊的蔡英文網路聲量直逼韓國瑜。學者認為，民進黨最近的安內攘外的確做得比國民黨好，尤其反送中議題，讓蔡總統不只是「撿到槍」，而是撿到「火箭筒」；另外，國民黨初選仍處於內鬥，好感度下降可預期。

實踐大學講座教授江岷欽表示，網路大數據的政黨好感度呈現，並非固定的意識形態，多與議題、媒體、時事、當事人即時反應有關，目前藍仍處於停滯內耗，沒有新話題就沒有好感度向上提升的力道，加上反送中，韓國瑜一開始的回應與國民黨都較保守，郭台銘雖明確表態卻是深谷足音，不能帶動國民黨整體氣勢。

至於民進黨的好感度提升，江認為，主要與民進黨初選已定於一尊，加上蔡總統操作「辣台妹」、下鄉跑基層頻繁，讓聲量持續增加，另外，香港反送中議題，蔡也以超乎預期的激烈程度反應，不只是讓蔡「撿到槍」，而是撿到「火箭筒」，但他認為，好感度還是會浮動、持續變動，後續還要觀察未來變化。