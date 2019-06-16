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韓國瑜雲林造勢
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公懲會公審管中閔兼職案 律師：民進黨磨刀霍霍逼下台

反送中下午照常遊行 香港緊張局勢未消退

藍綠政黨好感度死亡交叉 「辣台妹」蔡英文直追韓國瑜

2019-06-16 11:30聯合報 記者林麗玉劉宛琳╱即時報導

蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨總統初選定於一尊，由蔡英文代表民進黨爭取2020連任；但反觀國民黨，黨內初選韓郭朱王仍廝殺激烈。根據Quickseek網路大數據統計，藍綠政黨好感度6月出現死亡交叉，這也是自去年九合一選舉以來，首度綠營好感度超越藍營。

另外，根據Quickseek選戰大數據儀表板統計，蔡的網路聲量也隨初選定一尊、反送中議題，網路聲量不斷攀升，儘管韓國瑜目前聲量占比30%仍居第一，但蔡英文的辣台妹來勢洶洶，聲量占比已達27％，韓蔡聲量拉近，僅差3個百分點。

另一份網路溫度計數據則顯示，高雄市長韓國瑜雖仍是網路聲量最高的政治人物，但三次大造勢聲量都未超過3月赴港澳搶訂單的盛況（182460筆），聲勢有滑落跡象；反觀蔡英文總統，在綠營候選人定於一尊後，蔡在民調勝出當天聲量便創新高，達121417筆，超越元旦連假期間發言的94880筆。

至於網路好感度方面，網路溫度計統計，蔡英文網路好感度僅跟韓國瑜差1%。若觀察韓韓國瑜、柯文哲、蔡英文、郭台銘，目前好感度最佳的是近來急起直追的郭台銘（21%），第二名則是韓國瑜（20%），蔡英文、柯文哲並列第三名（19%）。

若觀察韓、柯、蔡、郭，目前好感度最佳的是近來急起直追的郭台銘，第二名則是韓國瑜，蔡、柯並列第三名。

高雄市長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
高雄市長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
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根據Quickseek網路大數據統計，藍綠政黨好感度6月出現死亡交叉，這也是自去...
根據Quickseek網路大數據統計，藍綠政黨好感度6月出現死亡交叉，這也是自去年九合一選舉以來，首度綠營好感度超越藍營。圖／Quickseek網路大數據提供
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韓國瑜蔡英文郭台銘
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