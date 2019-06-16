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林濁水：韓國瑜拒絕一國兩制 大變關鍵是選票壓力

再爆軍紀醜聞 綠委：調查懲處應明快透明

2019-06-16 10:36聯合報 記者林麗玉╱即時報導

國軍再爆醜聞，海軍艦隊指揮部有艦艇官兵在左營軍港放假後，到有女陪侍的KTV脫衣狂歡，加上前不久又有海軍鳳陽艦長呂姓上校酒後性侵女軍官，遭撤職法辦。對於接連發生敗壞軍紀情事，民進黨立委羅致政表示，軍紀管理應從上至下，提高並加重主官管的責任。立委林靜儀則認為，過去爆發軍紀問題，軍方常不希望事情擴大，造成軍紀無法提升，她認為，對於有違軍紀的調查與懲處，應該明快透明，並加強軍人本身的榮譽教育。

對於再度爆發軍紀醜聞，林靜儀認為，過去軍方對於軍紀案的調查與懲處，常常內部調查速度不夠快，有時懲處裁判的內部規範也不清楚，她認為，唯有軍方的調查懲處越明快、越透明，才能提升軍紀提升。

尤其未來進入募兵制，林提到，未來當兵就不是為了服義務役，而是志願當兵，怎麼樣提升軍容的榮譽感相當重要。林指出，蔡英文總統上任這三年多，一直很努力提升軍人的裝備及榮譽感，要提升軍紀也叫強調軍人的榮譽感教育，榮耀從軍才能對軍紀改善有幫助。

羅致政則表示，軍紀問題一直存在，軍方應嚴肅看待，應由上而下提高並加重主官管的責任。至於軍紀管理分營區內與營區外，營區內的管理要由主官管負完全責任，可以透過內部管控強化，至於營區外，還是要官兵自律及相關宣導

海軍933鳳陽艦日前停泊基隆港東岸，並爆發呂姓上校艦長涉嫌性侵女軍官案。圖／林姓...
海軍933鳳陽艦日前停泊基隆港東岸，並爆發呂姓上校艦長涉嫌性侵女軍官案。圖／林姓讀者提供
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軍人醜聞羅致政
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