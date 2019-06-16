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為登革熱經費深夜駁政院 韓國瑜：看我草包沒關係，也看扁高雄市民？

2019-06-16 01:41聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市韓國瑜13日參加行政院會，向政院爭取登革 熱防治經費，行政院15日指高雄市申請登革熱防治經費的公文沒有送到政院，怎麼撥款？韓國瑜16日凌晨發文反駁政院，在臉書發文「中央政府要搞你、防疫補助在哪裡？」，指今年以前的3年可以申請到中央補助防治 登革熱的方式，唯獨今年不可以？

韓國瑜在臉書表示，政院反擊高雄市說公文沒來怎麼補助？他實在要說，整個中央政府看他韓國瑜一個是草包沒關係，現在是看扁整個高雄市所有市民都是不懂公務行政運作體系的草包是嗎？

他表示，某報不知道訪問了哪位據說知道很多事情的「行政院知情官員」說，高雄市政府從頭到尾都不曾以公文正式提出補助款的申請。很好，這位知識豐富的「行政院知情官員」知道這麼多事情、居然不知道在公務單位內，尤其是下級對上級單位請求補助款時，基於行政倫理，通常在獲得主管機關同意達成基本共識後，才函送計畫要求補助，否則是一定拿不到任何一毛錢的。（這官員沒考過國家考試？）

韓國瑜說，市府年初就預判今年登革熱疫情可能面臨嚴峻挑戰，需要及早因應擴大防疫強度，因此在2月19日以及 5月21日兩次的行政院重要蚊媒傳染病防治會議上都有提出疫情分析及需求請求補助，「但是，中央都不同意、不同意！」因此，他才會特別在出席行政院會時提出需求，希望經院長同意支持，衛生局隔日才能立即函送計畫爭取補助款。

「這邊，我也想請各方有識之士評評理，過去3年，市政府只需透過管道取得共識，行政院就年年都同意高雄市政府提列核撥補助，為什麼唯獨今年跟我們要東要西就是不肯同意？甚至，事後才來說我們「表格簡陋」？」韓國瑜還問「為什麼？為什麼？到底為什麼？因為今年登革熱疫情不嚴重？！這到底是什麼樣的主政者心態？」

他表示，中央政府然後又要汙衊高雄市政府，說前兩年陳菊都獲得1500多萬的補助…，韓國瑜一開口就要了5300萬，為什麼韓國瑜這麼貪心？

韓國瑜用一個「簡陋的表格」回答「十萬個為什麼」，讓大家知道今年高市府就是依循前例申請補助，申請金額並沒有比前3年多。

「請問行政院到底是為什麼要這樣卡我們？我認為，防疫視同作戰，我懇請中央不要再因人設事，必須以高雄市民健康福祉為至要，即刻撥款，不要再玩這些行政關卡、文字遊戲。」臉書最後標籤則是「防疫視同作戰」、「不想再玩文字遊戲」、「白花花的銀子是救命錢」。

高雄市長韓國瑜（左一）深夜臉發書發文反擊行政院說高市未給公文爭取登革熱經費，強調...
高雄市長韓國瑜（左一）深夜臉發書發文反擊行政院說高市未給公文爭取登革熱經費，強調前3年的模式為何今年不行？記者蔡容喬／攝影
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