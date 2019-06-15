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黃華台北車站內絕食倡獨？胡文琦：統派團體也可造勢？

2019-06-15 22:00聯合報 記者周志豪╱即時報導

火車站內可否進行政治活動惹議。為催生台灣共和國，總統府前國策顧問黃華5月19日起在台北火車站大廳進行「甘地式絕食行動」，前副總統呂秀蓮與行政院前院長賴清德均曾前往探視。國民黨文傳會前代主委胡文琦今質疑，重大交通建設場所可供政治運動使用？

胡文琦認為，如同北捷，重大公共交通建設場所空間中，主管機關不應允許舉辦具政治色彩活動，他晚間6時餘還向台北車站賴姓值班站長陳情抗議，但不被接受，質疑台鐵公然瀆職，反問若愛國同心會也在台北車站站內造勢，台鐵可以同意比照辦理？

火車站內可否進行政治活動惹議。為催生台灣共和國，總統府前國策顧問黃華5月19日起...
火車站內可否進行政治活動惹議。為催生台灣共和國，總統府前國策顧問黃華5月19日起在台北火車站大廳進行「甘地式絕食行動」，前副總統呂秀蓮與行政院前院長賴清德均曾前往探視。國民黨文傳會前代主委胡文琦今質疑，重大交通建設場所可供政治運動使用？圖／胡文琦提供
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