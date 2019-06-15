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韓4次請楊秋興選高雄市 王金平：韓當初意願確實不高

韓國瑜要中央快撥防治經費 政院打臉：高市府未正式發文

2019-06-15 19:44聯合報 記者林河名╱即時報導

高雄市長韓國瑜不滿列席行政院會卻「被黑」，今天喊話希望中央趕快核發高雄市向中央申請約5300萬元登革熱防治經費。行政院回應表示，對於韓市長所稱申請額外補助，高雄市從頭到尾皆不曾以公文正式提出，也無具體申請用途計畫書，只曾在疫情尚未爆發、中央補助經費也尚未核撥完的會議中「以口頭提出」，中央根本無從核撥。

行政院發言人Kolas Yotaka強調，中央的立場是防疫絕不分藍綠，也絕無「卡韓」，希望韓市長可查明市府內部的預算支應及申請補助的進度，行政院為保護市民健康，一定會全力支持。

至於韓國瑜對行政院會中有兩台攝影機對著他，以後他會「拒拍」，Kolas也說，「攝影機沒有只對著他，所有的閣員與六都首長、副首長都入鏡」，行政院影片重點是當天院長的裁示，沒有針對誰。

Kolas說，韓市長6月13日在行政院會中向蘇貞昌院長表示，高雄市的傳染病防治預算3400多萬元，以及第二預備金4700多萬元都已動用了，其他向中央申請的錢，請行政院長大力幫忙；但政院獲得的資訊是，韓市長所稱高雄市已動用二備金4700萬元，在他參加院會當天並無動支完畢之實，而且，對於高雄市請中央在1523萬元傳染病防治經費外，再額外補助經費5000萬或4700萬元一事，高雄市「從未正式發文」，中央根本無從核撥。

Kolas完整回顧撥款過程表示，疾管署2月11日核定補助高雄市今年傳染病防治經費1523萬9千元，並函請高雄市於2月26日前辦理第一期款請款；2月19日，高雄市在僅發生1例本土登革熱（2月1日確診）、連上述第一期款都還未申請撥付的情況下，即於跨部會蚊媒會議中「以會議資料方式」提案，請求中央動支二備金補助其5300萬元，當時疾管署長在會中請高雄市如中央防疫補助款、地方防疫預算、地方二備金都用完，還有不夠時再提出。

Kolas指出，5月21日，高雄市第2次於跨部會蚊媒會議中「以會議資料方式」，二度提案請求中央動支二備金補助其4600餘萬元，不過，當時仍僅有1例本土確診案例，且亦未說明中央第一期補助款及該市自有防疫預算是否已用完，疾管署長再次於會中表示中央一期補助款用完、高雄自有預算及二備金亦皆已用完時再提出；5月27日開始，高雄市確診案例接連爆發，至6月3日已達12例。

Kolas說，疾管署6月4日主動聯繫高雄市衛生局，原訂7月才要核撥的第二期補助款，請其提早檢據申撥；高雄市衛生局於6月5日函請疾管署核撥傳染病防治第二期款1070萬元（內含登革熱二期款710萬，及其他傳染病二期經費），疾管署於6月6日收到公文當日立即核撥，今年核定補助高雄市的傳染病防治經費1523萬9千元，已全數撥付完畢。

高雄市長韓國瑜（右）13日列席行政院會，事後行政院影片出現疑似韓國瑜打瞌睡影片，...
高雄市長韓國瑜（右）13日列席行政院會，事後行政院影片出現疑似韓國瑜打瞌睡影片，讓韓大呼：「我被黑了。」 記者陳柏亨／翻攝
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高雄市行政院傳染病
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