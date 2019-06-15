立委初選國民黨「禮讓」新黨？郁慕明：不要把我惹毛了

2019-06-15 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨台北市立委第一選區（士林、北投）初選民調結果上周出爐，最晚宣布投入初選的台北市議員汪志冰，以27.37％支持率，從其他4人中出線；由於此區國民黨首次與新黨合作，採兩階段初選，汪勝出後將再與新黨潘懷宗初選，推出最強人選，挑戰民進黨現任立委吳思瑤。

但新黨主席郁慕明今在臉書表示，國民黨內傳雜音，說年輕一輩不滿「禮讓」潘懷宗選台北市第一選區（北投區、士林區天母里等13里）立委。他說，搞清楚，國民黨哪有禮讓，只是合作。

郁慕明說，在他看來，就算國民黨禮讓潘懷宗也應該，潘懷宗多年任當地議員，資歷難道還不如「你們這些小輩嗎」？結果最後一刻，又派出比潘懷宗還老5歲、當年靠新黨提名出道的汪志冰，要和潘懷宗月底比民調。潘懷宗接受這樣的「合作」初選，那是他的氣度，不代表國民黨內就可以嘲諷新黨，自稱「禮讓」，請你們把這些話收回去。

郁慕明表示，現在甚至還有謠言，說國民黨4年前就「禮讓」過潘懷宗選立委。拜託，真相是丁守中堅持選台北市第一選區立委，潘懷宗禮讓丁守中，最後到國民黨沒人要選的艱困選區、台北市第二選區（大同區、士林區仁勇里等38里）參選立委。

郁慕明說，請國民黨那些看不起新黨的人聽清楚，新黨4年前本就可以在重點地區全面提名區域立委，就算選不上，也能拉抬不分區的政黨票，事實也證明，新黨在該次立委選舉拿到全國不分區4.2%，在台北市的得票更是國民黨、民進黨後的第三大黨。但因為他考量提名區域立委，可能造成綠營得利，所以才忍讓支持國民黨的區域立委，哪曉得國民黨自己不爭氣，「換柱」換到大家寒心，還能怪誰？