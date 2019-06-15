大砍警退休俸 費鴻泰批蔡英文口蜜腹劍

2019-06-15 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



今天是警察節，國民黨立委費鴻泰是警察家族的女婿，他的岳父岳母都是警界退休人士，費鴻泰今在臉書，對於蔡英文總統說著要照顧員警，卻大砍退休員警的退休俸，批評蔡英文是口蜜腹劍。

費鴻泰說，他擔任民意代表以來，ㄧ直都督促各機關，要照顧現職員警及退休的每位先進，以及改善現有的警消人力編制、裝備和經費預算。如此才能讓警消能夠真正發揮專業，更能夠保障人民的生命財產安全。

費鴻泰指出，蔡英文說警察為社會貢獻，政府也應全力照顧員警；但是，對於退休的員警同仁而言，這些講話卻無比諷刺。各縣市退休警察人員協會昨天在全台各地，同步展開懸掛「蔡政府欠退休警消一個公道」布條，他昨天上午10點，也參加退休警察在忠孝西路陸橋掛布條的活動。蔡英文一邊說著照顧員警，卻大砍退休員警的退休俸，口蜜腹劍就是在指這種作為。

費鴻泰表示，不管是軍公教的退休金，或是18%，都有其歷史因素，都是政府對於任公職人員的承諾，給付退休金是政府的義務。因此，蔡政府不應該隨著公務人員退休撫卹基金運作的績效而浮動。聲稱退撫基金赤字要砍退休金；如果基金賺錢是不是要加給退休金？邏輯可以這樣混亂嗎？