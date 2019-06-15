場邊觀察／一場場造勢挺韓能否換選票 下月初選便知曉

2019-06-15 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



韓國瑜以雲林女婿之名回到雲林舉辦第三場大造勢，來自全國韓的鐵粉，自不能缺席，但雲林人輸人不輸陣，韓是雲林女婿更不能被比下去，在縣長張麗善號召下，各路人馬大動員，號稱超過12萬人，以韓的造勢情勢看來，各縣市大拚場似已成為韓流的另一波熱潮。

韓國瑜每場都號稱破10萬人，有人說膨風，但從現場氣勢看來，滿坑滿谷的人潮揮動旗海，加上韓國瑜舞台演講的感染力，若要說是膨風，顯然會被現場強大的氣勢壓過去，所以即便被動員來的民眾也說「很精彩」。

不過，「人多氣勢旺」，比人數、拚人氣仍是韓國瑜造勢的重要法寶，從去年韓家軍捲起的選戰造勢風潮，至今依舊能量未退，同樣的舞台、同樣的人數，在基本韓粉的助推下，人氣愈來愈旺，雲林政壇懂得選戰的人都說，過去民進黨造勢的能量，在韓國瑜身上展現出來。