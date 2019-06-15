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蔡英文出席金大畢典 勉畢業生用世界觀看待兩岸關係

2019-06-15 17:55聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

總統蔡英文今日下午出席金門大學畢業典禮，勉勵金大畢業生用世界觀看待兩岸關係的格局，並時時保有積極的心面對挑戰，也盼同學們未來有機會，能為金門做出奉獻。此外，針對備受關注的香港「送中條例」引發的衝突，蔡英文說，再一次凸顯了「一國兩制」在香港的挫敗。

金門大學創校以來，首次有總統親臨出席畢業典禮，全校師生都相當欣喜，今年度畢業生總計有40班、1054名同學。包括蔡英文、內政部長徐國勇、教育部次長劉孟奇、陸委會副主委邱垂正、金門縣長楊鎮浯、立法委員陳玉珍等人均出席典禮。

蔡英文在致詞時指出，在參加畢業典禮的同時，世界同時正發生很多變化，美中貿易戰，以及香港局勢，都讓人憂慮。尤其是「送中條例」引發的衝突，再一次凸顯了「一國兩制」在香港的挫敗。蔡英文還主動提到，今天是廈門舉辦「海峽論壇」，也許有人會再次提到一國兩制台灣方案，但她要明確的說，「不接受一國兩制，是台灣人民不分黨派，最大的共識，這就是我們台灣的基本立場。」

「你們有去過小三通？誰的戶籍放在金門？」蔡英文連問了在場畢業生2個問題後，得到不少學生迴響，她提到，「小三通」是她過去擔任陸委會主委時努力的成果，當時推動也遇到很多的困難，但她也一一克服，在2001年時開通了小三通。剛開始的時候大概只有2萬人次的旅客，今年到目前為止達180萬人次。

蔡英文指出，現在金門大學的學生，因為地利之便，是最有機會到對岸訪問的學生。同學們比同齡的本島學生更有機會認識中國。她也提醒大家，過去有些人認為，台灣要走向世界，必須透過中國，她不同意這樣狹隘的世界觀。

蔡英文說，台灣不只是台灣海峽上的臺灣，更應該是太平洋上的台灣。全球局勢瞬息萬變，美中貿易戰的激烈化，嚴重衝擊了臺灣長期以來依賴的三角貿易做法，讓很多廠商都必須重新布局。過去3年多，政府花了很大的力氣，一方面強化內需對經濟的支撐，另一方面也全力改善投資環境，因此能夠把挑戰化為機遇，迎接台商回流、外資看好的「投資大爆發」。「危機變成轉機，這從來都不是運氣，而是因為我們做了充分的準備」。

蔡英文也提及，今年，她一共會參加3個學校的畢業典禮，分別是警察大學、三軍六校的畢業典禮，第3個就是金門大學，金門大學是她唯一參與的一場綜合大學畢業典禮；她特別出席，不僅代表著金門大學的特殊，也代表了金門的特殊。

總統蔡英文今天出席金大畢業典禮，與畢業生開心合影。記者蔡家蓁／攝影
總統蔡英文今天出席金大畢業典禮，與畢業生開心合影。記者蔡家蓁／攝影
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總統蔡英文出席金大畢業典禮，勉勵金大畢業生用世界觀看待兩岸關係的格局。記者蔡家蓁...
總統蔡英文出席金大畢業典禮，勉勵金大畢業生用世界觀看待兩岸關係的格局。記者蔡家蓁／攝影
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總統蔡英文出席金大畢業典禮，是金門大學創校以來，首次有總統親臨出席畢業典禮，全校...
總統蔡英文出席金大畢業典禮，是金門大學創校以來，首次有總統親臨出席畢業典禮，全校師生都相當欣喜。記者蔡家蓁／攝影
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金門大學校長陳建民（右）也特別致贈紀念品給總統蔡英文（左）。記者蔡家蓁／攝影
金門大學校長陳建民（右）也特別致贈紀念品給總統蔡英文（左）。記者蔡家蓁／攝影
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金門蔡英文畢業典禮
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