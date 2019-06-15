柯文哲的政績足以選總統？朱立倫：一定會受到檢視

2019-06-15 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



新北市前市長朱立倫下午到台北市萬華參訪萬華玖樓共生公寓，媒體問朱立倫，來到台北市長柯文哲的地盤，是否覺得柯文哲的政績足以選總統？朱立倫說，柯如果要選，一定會受到檢視。

朱立倫說，柯文哲是現任的台北市長，市民對他有非常多的期待，台北市在過去馬英九、郝龍斌市長時都做了很多的建設，大家認為柯做了第五年的市長，應該有很多的期待，「柯市長加油」。