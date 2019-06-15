韓國瑜遭發動罷免 藍營憂若提名選總統爭議將如影隨形

2019-06-15 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜。圖／聯合報資料照 分享 facebook 投入國民黨總統初選的高雄市長韓國瑜，在龐大韓粉力挺下出線機會大。但因韓僅任市長不到半年，參選正當性屢遭質疑，傳出綠營已鎖定，只要韓獲提名參選總統，就要發動罷免韓高雄市長一職，讓藍營內部憂心影響選情。

黨務人士分析，選戰正式開打後啟動罷免韓國瑜的政治動作，就是要凸顯韓國瑜沒有參選總統正當性，但以目前政治氛圍來看，最後可能是信者恆信，喜歡韓的人覺得無所謂，不喜歡的就跟著抨擊，影響要再觀察，但認為有時這種操作也可能適得其反。

去年底韓國瑜成功翻轉已由民進黨執政20年的高雄市，並在全台掀起韓流，讓藍營支持者士氣大振。但在支持者力拱下，韓4月正式表達參加國民黨總統初選意願後，參選正當性反遭質疑，甚至認為韓已不適任高雄市長，不少非藍營人士還發起罷免。

國民黨青壯派立委表示，就他所知，等韓國瑜正式代表國民黨參選總統，包含民進黨等對手陣營就會發動罷免韓高雄市長動作，要全台凸顯韓參選總統正當性不足。該立委認為，推動罷免是可纏鬥非常久的議題，屆時將有如發動公投案綁大選般效果。

該立委認為，韓國瑜從此刻開始要更努力說服高雄市民，他參選總統怎樣可更幫助高雄發展？為什麼他轉戰總統不是從高雄市長落跑？這樣可強化他競逐大位正當性，也為後續罷免案發動過程打預防針。

北部黨籍立委分析，韓國瑜原本一定期待南部得票對他選總統有幫助，但若從高雄市長轉戰總統的正當性屢遭質疑，期待恐怕落空，甚至還會影響選民對國民黨評價，讓民眾認為國民黨就是不重視南部，反拖累立委選情。

熟悉高雄政情的黨內人士也說，高雄市民對韓國瑜做滿4年市長承諾跳票有怒，若大選起跑後至明年1月11日前，綠營或對手陣營藉推動罷免韓國瑜強化相關質疑，對韓選情，甚至國民黨南部立委選舉選情都會造成重大傷害，之後是否罷免也不重要了。