脫黨參選總統？王金平：誤傳！

2019-06-15 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



前立法院長王金平今天下午參加國立彰化師範大學108年畢業典禮暨名譽博士學位頒授儀式前，接受媒體訪問時，針對傳聞他將脫黨參選總統，他回說「誤傳吧」，對於黨內紛擾，他強調，大家應該以團結為重。

有名嘴爆料已退出國民黨總統初選的王金平，將脫黨參選總統，王金平表示，「沒有吧！那是誤傳。」未來的路怎麼走？王金平說，未來還是要幫助國民黨來翻轉台灣，翻轉中華民國，重新贏回執政權。

高雄市長韓國瑜下午在雲林的大造勢活動，外界質疑韓支持度越來越往下滑？王金平說，他沒有去現場，沒有辦法評論。