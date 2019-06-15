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蔡總統與柯文哲見面？ 總統府：不實訊息

2019-06-15 13:54聯合報 記者林敬殷╱即時報導

有媒體報導指出，某媒體名嘴指台北市柯文哲市長日前曾與蔡英文總統見面並談及總統大選等，總統府稍早發表聲明表示，「這是一則不實的訊息」。

總統府表示，蔡總統與柯市長最近一次的會見，是去年12月13日在北門就市政相關議題晤談，更不存在所謂洽談總統選舉等節。府方建議，媒體在進行相關報導前，應妥為查證，以免有類似錯誤。

蔡英文總統（右）與台北市長柯文哲（左）是否成為2020年大選對手，備受矚目。圖／...
蔡英文總統（右）與台北市長柯文哲（左）是否成為2020年大選對手，備受矚目。圖／本報系資料照片
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