韓凝聚藍氣 郭吸納中間 綠營怕誰?

2019-06-15 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文將代表民進黨角逐2020年總統大選，黨主席卓榮泰已表示要立刻啟動整合及選戰模式。國民黨對手韓國瑜及郭台銘，誰對蔡英文的連任威脅較大，民進黨內仍無定論，一派認為韓國瑜較強，因韓最能號召凝聚藍軍，另一派則認為郭台銘的經濟論述強，可吸引中間及經濟選民。

民進黨人士表示，備戰明年總統立委大選，首要之務是蔡政府的施政表現，蔡英文執政三年多，已逐漸展現施政成果，在與行政院長蘇貞昌持續密切配合下，預期會有更多好的成果。另一關鍵則是，經過初選「黨內難免有裂痕」，蔡英文須盡快整合支持賴清德的勢力，團結應戰。

韓國瑜及郭台銘是現階段藍營雙強，民進黨內對韓、郭誰較強分成兩派看法。認為韓國瑜較強的黨內人士說，韓國瑜號召藍軍的實力去年選舉已展現，選舉期間韓「個人」也被高度檢視過，「而郭台銘能打的點太多了」。

這位人士表示，從郭台銘在中國大陸龐大的事業體、鴻海血汗工廠標籤等，都會是將來的大選的重要議題。此外即使郭台銘贏得國民黨初選，「韓粉」及藍營內部是否全力相挺，也是問號。

另一黨政人士認為，韓國瑜的弱點在於不懂國政、沒有領導人格局，例如韓對「反送中」事件的反應，「可笑又悲哀」，類似負面事件不斷出現，已嚇跑原本挺韓的中間選民，尤其是年輕族群現在更把韓當笑話。