雲林女婿回岳家造勢 菜販韓國瑜要暢談農業與青年政策

2019-06-15 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



挺高雄市長韓國瑜參選總統的「庶民韓粉後援會」下午將開轉戰韓岳家所在的雲林斗六人文公園辦第三場挺韓造勢大會。曾自詡菜販的「雲林女婿」韓國瑜也將再號召10萬人與會，要暢談對農業政策與青年就業想法。

知情人士說，因雲林是韓國瑜妻子李佳芬娘家，今天造勢也將走溫馨路線，目標鞏固韓在雲嘉地區支持盤勢，除政策願景，韓也會就行政院剪輯韓出席院會影片涉「黑韓」一事正面出擊。

今天活動結束後，挺韓團體原規劃要再於6月22日、29日與7月5日分別至台中市、屏東縣與高雄市接力辦造勢大會，但29日屏東場因強碰第二場國政願景說明會，為專心準備，已確定取消；原規劃最後回歸台北造勢場，也因與初選民調時間衝突不辦。

今天「決戰2020-贏回台灣」雲林造勢規模比照花蓮場，已擺6萬個座位，活動由「神力女超人」國民黨立委許淑華與北市議員王欣儀等主持，活動將由在地的西螺七崁武術表演開場，現場還將播放5分鐘挺韓國瑜青年對韓期許影片暖場。

今天挺韓造勢活動現場，最重要嘉賓就是韓國瑜對手、鴻海董事長郭台銘也極力爭取支持的雲林縣長張麗善、前立委張嘉郡、縣議會議長沈宗隆與雲林張派縣議員都可望現身相挺「雲林女婿」，確立雲林張家在國民黨這次總統初選支持動向。

傍晚4時45分，韓國瑜將在150位來自台北與中彰地區的青年軍護旗陪同下大進場，並發表半小時懇託致詞，鎖定雲嘉居民需求，暢談對農業縣農產政策與青年發展願景。

此外，去年三山造勢時備受歡迎的「國瑜夜市」下午仍將重現，規模甚至超過花蓮場，讓活動更熱鬧、輕鬆。但因主辦單位收到情資，今天恐有人到場鬧場，中央委員徐正文表示，已成立糾察隊維持秩序，昨天也預先報警防止突發狀況影響活動進行。