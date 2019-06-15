黃光芹回嗆韓國瑜：高雄市民沒告你就該偷笑

2019-06-15 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



資深媒體人黃光芹在臉書貼文指控高雄市長韓國瑜，韓國瑜今發聲明回批並要提告，黃光芹中午又在臉書回嗆，「高雄市民沒控告你，你就該偷笑了！」

黃光芹的「你所不知道的韓國瑜」發文系列1，說高雄市長韓國瑜不愛高雄，並提及韓國瑜太太李佳芬、女兒韓冰。韓國瑜聲明強調自己當然愛高雄，也要黃光芹放過他的家人。

黃光芹今再發文對韓國瑜喊話，「才第一篇就要告喔，你也太沈不住氣了！等著吧」，還要韓國瑜等她寫完，要告一起告。她說，真愛高雄，何須落跑？應粉身碎骨，永浴愛河。