立院臨時會周一登場多爭議 場內外夾攻民進黨

2019-06-15 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



立法院下周一將舉行臨時會，綠力推經濟五法和公投法等案。場內有藍營放話，用打的也要阻擋公投法修惡，場外則有以核養綠公投領銜人黃士修要開記者會抗議；另外，民間團體也反彈工廠輔導法，台灣農村陣線批評，這是為了選舉政策買票，那農民算什麼？

民進黨昨起動員立委徹夜守候議場門口，誓言搶下排案權，主導臨時會議程，綠黨團總召柯建銘更將議程在臉書公開，指臨時會處理的議案具有五項特色，包括「強化國安、護民主」、「司法改革與提高公信力」、「簡政便民」、「產業創新與發展經濟」與「防制假訊息危害」。公投與大選脫鉤的公投法，退將赴陸管制的兩岸人民關係條例，與政治檔案法草案，都被歸類為強化國安、護民主；環團詬病的違章工廠納管的工輔法則被視為產創與發展經濟。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗批評，民進黨才剛剛用粗暴方式護航李進勇上任中選會主委，下一步馬上就要修公投法，就是為了2020的選戰作弊；海關進口稅是無條件降低對日本清酒等產品的關稅，我們的駐日代表甚至不知情，強烈懷疑其中有問題。工廠輔導法爭議甚大，部分區域立委有壓力，國民黨周一開黨團大會討論。

曾銘宗指出，民進黨提出的議案爭議甚多，還試圖以民生經濟為號召，強化自己正當性，實際上這些法案都在搞政治對立，拚自己2020選戰的做法，國民黨絕不妥協，已經做好肢體衝突的準備。民進黨立院黨團幹事長管碧玲表示，會努力溝通。

黃士修預計臨時會上午集結反對勢力在立院舉行記者會，批拒絕中選會擴權，蔣絜安版本明訂自2021年起每兩年投一次公投，等於民眾2020被沒收公投權利。農陣理事長洪箱批評，工輔法修法對農民極度不公平，農民不講話不代表沒意見，「都是為了選票，那農民算什麼？」政治大學地政學系教授徐世榮也表示，若繼續霸凌處理工輔法及不處理礦業法，「我們就沒有真正解嚴」，呼籲停止修正工輔法。