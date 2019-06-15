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民調準不準？高齡選民蔡大贏柯 網酸：她當年民調也贏馬英九

2019-06-15 11:31聯合新聞網 綜合報導

台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨初選結果出爐，蔡英文將代表民進黨參選2020總統大選。財經專家胡采蘋分析民調結果，她指出蔡英文的高齡選民比想像中多很多，且40歲以上的民進黨支持者並不相信柯文哲，也沒有跑票問題。她直說「柯文哲的發言策略完全錯誤，只要藍綠聯合圍攻巨蛋案，他就沒戲唱了」。但網友則大酸「民調不準，當年蔡英文民調也贏馬英九」。

財經專家胡采蘋在臉書發文，她貼出民進黨初選民調結果，她表示「這張表最有趣的是蔡的高齡選民沒有想像中少，反而很多，而40歲以上的民進黨支持者根本不相信柯文哲，民進黨推誰都不跑票。40歲以下的選民在沒有蔡英文的選項時，大概有六成會轉向支持柯文哲，根本沒有任何韓國瑜支持者會轉向柯文哲」。

她進一步指出，「這個結果證明柯的發言策略完全是錯誤的，什麼婦聯會幹嘛管他，實力不夠不要跟人家大小聲，統獨是假議題之兩岸一家親系列，媽祖遶境之你還是不是台北市長系列，完全失去四十歲以上選民的信任，也沒拿到藍營票。畢竟大家都大了，誰會被這些招數迷惑」。

她表示，柯文哲後續應該會持續狂打「藍綠一樣爛」，但藍綠只要聯合圍攻大巨蛋爭議，柯文哲恐怕就沒戲唱了。不過網友認為，「初選民調看看就好，當時2012年蔡英文初選民調也是贏馬英九，當然結果大家都知道。初選民調看再多次沒用，票真的有投出來才是」。

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