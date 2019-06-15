院會兩攝影機對著拍 韓國瑜：心裡不舒服，下次要拒拍

2019-06-15 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天上午主持擴大登革熱防治工作之後受訪表示，到行政院開院會竟被拍攝、剪輯影片、上傳網路「修理」，他心裡覺得不舒服，行政院做這樣的事，實在不太光明磊落。

韓國瑜説，他到行政院開會，態度非常和善，對政院非常尊敬，提出高市迫切需要中央協助高雄的5大事項，沒有想到開完會後會被剪接，剪接後在網路上修理他，這和去開行政院會的目的完全不一樣，他只是為高雄市民請願，請政院重視高市而已，怎麼會在網路上黑他？這非常沒有意思，而且行政院做這樣的事，實在不太光明磊落，「我心裡覺得不舒服」。

他說，院會現場開會很多人，唯一有兩台攝影機在拍的就是他，剛開始他不知道，後來了解了為何只有他在講話時有兩台攝影機在拍，其他官員都沒有，從頭到尾兩台攝影機在拍，現在終於明白了，下次開行政院會如有攝影機照我，他要拒絕了，因為搞這個沒有意思嘛！他是反映高雄市的需求，怎麼會攝影機拍完之後在網路上打他？