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逃犯條例修法 港府今將宣布喊停但不撤

郭、韓誰對蔡英文來說好對付？網友票選一面倒看衰他

開院會「被修理」 韓國瑜嘆：是否要自備攝影機？

2019-06-15 09:14聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市韓國瑜針對行政院拍攝、剪輯13日行政院會部分內容，並將影片上傳網路，在臉書發文「院長衝衝衝、防疫補助空空空」，批行政院的做法，也消遣行政院又專業又有效率，也許六都以後參加院會也都應該自備攝影才是正道。

韓國瑜的臉書內容如下：

「這年頭，當院長不容易，蘇院長開院會不但全程錄影，會後馬上剪輯製作影片上傳，又專業又有效率，堪為首長楷模，不過，蘇團隊疑似在「某堵藍集團」兼差，把院會內容率先讓自己兼差單位發布，利用國家公器之便，讓某粉專居然比英明神武的蘇院長還早發文，真是令人嘖嘖稱奇。

不知道是蘇團隊剪片剪得太認真，所以沒空弄清楚會議內容，還是蘇院長自己到現在還搞不清楚登革熱防治計畫預算的項目？ㄙㄙ有兩種、防治登革熱的錢也有兩種：一種是例行性計畫專款、另一種是補助款。我們高雄市政府在爭取的一直都是「補助款」，而蘇院長目前為止所提的都是本來就會給高雄的「例行性計畫專款」，而不是「補助款」。高雄市政府早就提報今年登革熱可能會提前爆發，故在今年2月及5月的行政院蚊媒會議上都提案爭取補助款，但中央完全未正面回應。就算蘇團隊那兩次開會沒有出席，以院長完整的行政資歷會不知道嗎？

另外要特別說明，蘇院長在6月5日說：「給高雄的專款有800多萬，還用不到1/4。」事實是：行政院6月4日發函說可以領錢，6月10日市政府才收到第二期的700多萬，請問這樣要怎麼用到1/4？況且此筆預算主要用於用人費，用人費是按月撥款，帳面上還預留人事預算是很正常的事，這是基本的預算原則，蘇院長這麼躬親勤政，怎麼會不知道基本預算原則？

再來，108年下半年「例行性計畫專款」，也就是原定計畫內的款項預計在8、9月就會花完，馬上就是9月登革熱高峰期，勢必要投入大筆經費，所以才會另外申請「補助款」，但中央卻都未正面回應。這裡要呼叫最最最關心高雄的諸位民進黨立法委員和在議場不遺餘力質問市府官員的高雄市議員們，趕快翻著白眼問一下中央政府，高雄登革熱防治的「補助款」在哪裡？(白眼、白眼、白眼)

登革熱預算只是黑我的其中一項而已，誠懇敬告，黑我韓國瑜一個可以，但是請不要抹滅我們整個市府團隊的努力、不要把高雄市民的安全與福祉當成政治籌碼。登革熱與市民健康和生命安全息息相關，我們高雄市政府、尤其衛生局和環保局盡心盡力在防疫除害，請中央不要「只會用講的」，用蘇院長最喜歡說的效率讓我們高雄市趕快看到真正「白花花的銀子」。所以，儘管放馬、放恐龍過來黑我韓國瑜，但請不要放任病媒蚊！」

行政院長蘇貞昌臉書昨晚張貼剪接影片，開頭就指「韓市長，不要講中華民國地區」。圖／...
行政院長蘇貞昌臉書昨晚張貼剪接影片，開頭就指「韓市長，不要講中華民國地區」。圖／截自蘇貞昌粉絲專頁
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