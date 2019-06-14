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受國台辦讚賞很尷尬 柯文哲苦笑「能不要說我好話？」

2019-06-14 16:11聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市長柯文哲日前受《中評社》專訪時的言論受中國國台辦讚賞，柯昨天接受市政質詢時被問及此事，柯說「國台辦那也是很奇怪，太令人尷尬了」。今天柯再次被媒體追問，柯說「那張考卷怎麼考都不會及格，特別是香港現在鬧成這樣，被國台辦『讚賞』真的是很尷尬」。

柯文哲日前接受《中平社》專訪時指出「兩岸事務不是外交、國際關係，而是有專屬定位的兩岸關係」，國台辦12日對此表示「讚賞」，稱柯文德「看法積極正面」。柯昨天接受市政總質詢及備詢時，被議員問及剛出爐的民進黨初選民調中，柯文哲是否因被國台辦讚賞，年輕人的選票才受影響？柯說「國台辦那也是很奇怪，這太令人尷尬了」。

今天柯文哲出席台北市警局舉辦的今吾獎及模範警察頒獎典禮，會後接受媒體訪問時再次被追問「為何會感覺到尷尬？」柯說「那張考卷怎麼考都不會及格，特別是香港現在鬧成那樣，被國台辦讚賞真的是很尷尬」，現場媒體聽聞後再提問「你覺得（國台辦）是在害你嗎？」柯文哲回說「也不是在害我啦」，並長嘆一聲，「能拜託不要講我好話嗎？」

對於柯文哲被國台辦讚賞，民進黨前立委林濁水說，「國台辦大大讚賞柯文哲，這下柯文哲不是考55分了，至少考95分！」對此，柯文哲說，抹紅他一向是民進黨最重要的戰術，這是預料中的事，現場媒體反問「可是對方是真的讚賞你呀」，柯則苦笑「我覺得很痛苦」。

對於會不會失去天然獨的年輕選票，柯文哲說，他每次都跟市府團隊說「戰略、戰術、戰鬥」，戰略要確定，不要因為一時的波浪改變航向，還是要穩健地按照預定方向前進。

今天柯再次被媒體追問，柯說「那張考卷怎麼考都不會及格，特別是香港現在鬧成這樣，被...
今天柯再次被媒體追問，柯說「那張考卷怎麼考都不會及格，特別是香港現在鬧成這樣，被國台辦『讚賞』真的是很尷尬」。記者李隆揆／攝影
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國台辦柯文哲民進黨

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