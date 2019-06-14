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綠初選民調5家結果超整齊 民調專家當場大笑三聲

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臨時會在即 民進黨委員議場外排班

2019-06-14 15:34聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

立法院預計下週一舉行臨時會，民進黨團急欲處理公投法修法、大法官人事同意權等案，因此今天起黨籍委員即在議場外排班，避免開議時突發狀況發生。

立法院預計下週一舉行臨時會，民進黨委員已經在立法院議場外排班、守候。記者曾吉松／...
立法院預計下週一舉行臨時會，民進黨委員已經在立法院議場外排班、守候。記者曾吉松／攝影
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立法院預計下週一舉行臨時會，民進黨委員已經在立法院議場外排班、守候。記者曾吉松／...
立法院預計下週一舉行臨時會，民進黨委員已經在立法院議場外排班、守候。記者曾吉松／攝影
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立法院預計下週一舉行臨時會，民進黨委員已經在立法院議場外排班、守候。記者曾吉松／...
立法院預計下週一舉行臨時會，民進黨委員已經在立法院議場外排班、守候。記者曾吉松／攝影
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【中央社／台北14日電】

立法院擬從17日起召開臨時會，民進黨團幹事長管碧玲說，今天起綠委將在議場前排班，確保所列議程能優先處理；國民黨團總召曾銘宗說，在野黨提案全遭封殺，並重申反對修正公投法。

民進黨立委柯建銘、管碧玲、鄭運鵬等67人今天提請立法院召開臨時會，處理包括公民投票法、兩岸人民關係條例、大法官人事同意權案、國家安全法、工廠管理輔導法、法官法等案，預計將從6月17日開到7月5日，為期3週。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，譴責民進黨團「全部封殺」在野提案，柯建銘等人提案中，若干法案缺乏急迫性、正當性，一定會強力反對；如果要把公投法修成「鐵籠公投」，國民黨團一定會強力反對。

曾銘宗舉例，延長租稅優惠的「產業創新條例修正草案」，可以支持沒有問題；但「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」會不會有租稅公平問題，執政黨必須說明清楚；「海關進口稅則修正草案」幾乎都是對日本農產品的減免，能否藉此加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），政府須顧及農民權利、釐清疑慮。

曾銘宗表示，國民黨團希望立法院臨時會能夠通過「跟蹤騷擾防制法草案」，攸關人民人身安全，保障民眾免於被跟蹤騷擾的恐懼，此案不應被封殺。

管碧玲向中央社記者表示，民進黨團立委從今天上午將在議場前排班，直到下週一（17日），主要是為了議程安排，因為議程是以送案的順序決定，黨團必須先遞案上去，才能優先處理，否則反對黨可能用大量的提案擋在前面，透過冗長表決來杯葛。

民進黨立法院大法官

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