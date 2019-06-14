財產申報4千多萬 韓國瑜：扣除選舉補貼款就是夫妻打拚

2019-06-14 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

高雄市長韓國瑜向監察院申報的財產中有4500多萬元存款，韓國瑜說其中最大的一筆是競選費用補貼款，這是選舉之後縣市長、議員、里長也有的；他的財產清清白白、乾乾淨淨，沒有不可告人之處，如果把補貼款扣掉的話，可以看得出來，就是夫妻打拚。

韓國瑜今天上午說財產中最大的一筆是「政黨補助」，下午修正是選舉完的選舉補助（應為競選經費補貼款）。

他表示，所有選舉結餘款等監察院審查、核備之後，剩下一部分，是要以幫助青年創業為主，另有部分會幫助弱勢。

他說，其實財產申報大家可以去看，最大的一筆就是選舉之後的補貼款，把此扣除之後，他的財產都是乾乾淨淨的、清清白白的，沒有不可告人之處，如果把這補貼款扣掉的話，可以看得出來，就是夫妻打拚，希望大家理性的看待。

韓國瑜說，選舉之後候選人的補貼款不是只有高雄市有，每一縣市長、每一位議員都有，里長也有，但好像高雄市長韓國瑜這邊被用放大鏡在看，他的得票數近90萬票，也不是全台灣最高的，大家看就知道。

他說，他的錢來得乾乾淨淨、單單純純，他擔任任何公職，有公職的身分，都不會經商，請大家相信；至於其他，他該做的，包括關懷社會各個角落，他個人一定去做。

有媒體問到今年2月向銀行申貸一筆1200萬貸款之事，韓國瑜說那是太太李佳芬在處理。