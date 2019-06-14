大法官被提名人 拜會立法院

相關新聞
財產申報4千多萬 韓國瑜：扣除選舉補貼款就是夫妻打拚2019-06-14 15:34
臨時會在即 民進黨委員議場外排班2019-06-14 15:34
韓國瑜財產申報 夫妻存款4559萬2019-06-14 13:55
柯文哲寫黑板開課 醫學解釋年金改革為何被罵翻2019-06-14 13:26
立院下周臨時會拚公投法 柯建銘召綠委：懇求也是命令2019-06-14 12:41
影／參加靜和醫院開幕 韓強調財產來自政黨補助款2019-06-14 12:39
影／蘇貞昌粉專PO院會剪接影片 韓國瑜：我被黑了2019-06-14 12:38
韓國瑜明雲林造勢 神力女超人許淑華壓軸主持2019-06-14 12:33
刪總統當然黨主席條款保位？ 吳敦義：我不必保衛2019-06-14 12:20
郭台銘譴責香港警方 民主時代不能用武力對付百姓2019-06-14 12:11
影／登革熱疫情 蘇批後19例案情都在韓忙跑選舉發生2019-06-14 12:02
總統是否兼黨揆？吳敦義：承擔是光榮 卸重擔是輕鬆2019-06-14 11:52
影／監院揭財產增逾4千萬元 韓國瑜：大部分是政黨補助2019-06-14 11:47
郭台銘：蔡英文國政、經濟一半一半都做不好2019-06-14 11:46
影／朱立倫：軍公教信賴保護原則 受傷害應調整2019-06-14 11:32
高市爭取經費 中央都給了？ 韓國瑜：不要口惠不實2019-06-14 11:19
賴清德財產申報 夫妻存款小幅增加21萬元2019-06-14 10:52
最新財產申報 朱立倫夫妻身價7000多萬2019-06-14 10:35
「蔡英文下台、郭台銘上台」 郭台銘聲援退警2019-06-14 10:30
韓國瑜財產申報！存款4559萬 股票基金破千萬2019-06-14 10:14
綠委批高市反送中之際參港旅展 游淑慧：有什麼問題？2019-06-14 09:58
蔡上賴下！孫大千：贏的不光明正大，卻要輸的心服口服2019-06-14 09:39
「不要成為項羽！」他促韓國瑜退出初選 慘遭韓粉圍剿2019-06-14 09:19
林濁水：天然獨終於受不了 柯文哲麻煩大了2019-06-14 08:28
反紅挺白！館長下達軍令狀 6月23日穿白衣上凱道2019-06-14 08:12
美國史上顏值最高總統 差點讓台灣成為美國第51州2019-06-14 03:57
「蔡韓柯」三腳督是否參選？ 柯文哲：到時候再講2019-06-14 01:12
軍公教勞退休務農 納農民職災保險2019-06-14 01:08
蘇貞昌：勿稱中華民國「地區」 韓國瑜：口誤2019-06-14 00:57
民進黨忍痛定一尊 胡幼偉：國民黨永遠學不會、做不到2019-06-13 22:40
蔡英文：不管初選或大選 國政仍是第一優先2019-06-13 21:58
柯P指答兩岸考題作弊？ 韓國瑜：他想太偏了2019-06-13 21:39
藍總統兼黨主席規定惹議 馬英九曾解釋推動為以黨輔政2019-06-13 21:26
考量韓、郭無黨務經驗 藍常委支持刪總統兼黨主席條款2019-06-13 21:22
最佩服郭台銘的地方 韓國瑜：他白手起家2019-06-13 21:08
韓國瑜痛批「黑韓」拿錢辦事 是「孬種、雜碎」2019-06-13 20:57
蔡英文大勝 張亞中：趕快建立國民黨的「大論述」吧！2019-06-13 20:14
林濁水：民進黨對手必是郭 沒反送中也挽回不了韓草包2019-06-13 19:34
蔡英文：破壞台灣主權民主及政治交換籌碼「不會得逞」2019-06-13 18:31
熱門文章
林濁水：天然獨終於受不了 柯文哲麻煩大了2019-06-14 08:28
美國史上顏值最高總統 差點讓台灣成為美國第51州2019-06-14 03:57
王金平恭喜蔡但轟藍初選：這樣選出來的人怎麼選總統2019-06-13 18:35
「不要成為項羽！」他促韓國瑜退出初選 慘遭韓粉圍剿2019-06-14 09:19
選民有夠好騙？「辣台妹」民調大勝 專家說都靠這招2019-06-14 09:00
反紅挺白！館長下達軍令狀 6月23日穿白衣上凱道2019-06-14 08:12
藍營急了！韓粉促停止初選、徵召韓國瑜 不要毀黨誤國2019-06-14 10:54
綠初選民調5家結果超整齊 民調專家當場大笑三聲2019-06-14 13:21
韓國瑜財產申報！存款4559萬 股票基金破千萬2019-06-14 10:14
民進黨總統初選結果和對比民調 扁：打死也不相信2019-06-13 21:03
5家民調1個模子「阿扁打死也不信」2019-06-14 01:19
護黨之戰！國民黨全代會提案 刪除黨章總統兼黨主席2019-06-13 17:04
綠初選蔡大贏 游盈隆：史上最離奇最違反大眾直覺民調2019-06-13 22:08
蔡上賴下！孫大千：贏的不光明正大 卻要輸的心服口服2019-06-14 09:39
柯文哲寫黑板開課 醫學解釋年金改革為何被罵翻2019-06-14 13:26
影／監院揭財產增逾4千萬元 韓國瑜：大部分是政黨補助2019-06-14 11:47
影／蘇貞昌粉專PO院會剪接影片 韓國瑜：我被黑了2019-06-14 12:38
蔡英文勝出 宅神向高嘉瑜幸災樂禍「小英恨你」2019-06-14 10:43
高市爭取經費 中央都給了？ 韓國瑜：不要口惠不實2019-06-14 11:19
美眾院軍委會通過NDAA 支持對台軍售2019-06-13 21:34
韓國瑜痛批「黑韓」拿錢辦事 是「孬種、雜碎」2019-06-13 20:57
民進黨忍痛定一尊 胡幼偉：國民黨永遠學不會、做不到2019-06-13 22:40
一場初選讓死水變活水 吳思瑤：民進黨須感謝賴清德2019-06-13 20:08
藍營灌票給賴清德根本沒用？周偉航：韓粉灌票約佔1%2019-06-13 18:04
綠營人士：韓粉策略性投票 韓沒那麼弱2019-06-14 01:21
林濁水：民進黨對手必是郭 沒反送中也挽回不了韓草包2019-06-13 19:34
蔡英文懸殊比例勝出 蔡正元酸：好厲害的「做民調」2019-06-13 17:30
軍公教勞退休實際從農可納農民職災保險 6萬人受惠2019-06-13 16:49
坦言黨內可能有人不喜歡他 韓國瑜：令狐沖也被不喜歡2019-06-13 21:27
初選民調郭、韓二回合交手 旺中艾普羅被封殺2019-06-13 20:05
蔡賴之爭落幕 羅文嘉：賴清德是君子、受盡委屈2019-06-14 09:39
綠委：蔡賴支持度 出現「時間差」2019-06-14 01:23
周錫瑋：蔡英文用盡無恥手段打到賴清德鼻青臉腫2019-06-13 19:17
藍第3場政見會仍傾向中天辦 郭陣營：不行就直接一點2019-06-13 19:18
觀察站／蔡入場券到手 還有殘酷期末考2019-06-14 01:07
事隔17年再度揭露財產 韓國瑜夫婦存款4,559萬元2019-06-14 10:05
5家民調蔡全贏韓？ 韓：不好的民主示範2019-06-14 01:16
冷眼集／內耗耗掉選票 國民黨看不到？2019-06-14 00:51
綠初選 蔡英文勝出 蔡賴配？賴清德：謝謝2019-06-14 00:57
軍公教勞退休務農 納農民職災保險2019-06-14 01:08
留言