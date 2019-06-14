韓國瑜明造勢 雲科大學生反送中：不需禿子我們有腦子

2019-06-14 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



韓國瑜返回雲林大造勢，預定明天下午在斗六市人文公園登場，預估將有超過10萬名韓粉聚集造勢，在此同時，位於造勢會場正對面的雲林科技大學學生則發起一場「反送中、撐香港」的哲學課，將以戶外講座方式在校門廣場進行，因時間和地點和韓的造勢行程相當接近，兩場相距約只百公尺，學生是否會與韓粉爆發意外衝突，警方正密切掌握和防範中。

韓國瑜雲林大造勢預定明天下午3點在登場、傍晚6點結束，韓國瑜在參加造勢大會之前，預定在下午1點30分參加維多利亞學校在雲科大的大禮堂舉行的畢業典禮。

在韓國瑜參加雲科大的維多利亞畢業典禮的同時，由雲科大學生發起的一場「返送中、撐香港」聚會也將在雲科大舉行，這場由屬名「雲科大哲學思考課程」主辦，「哲學星期五@雲林」及「雲林公民行動聯盟」協辦的戶外哲學講座，將於明天下午1點到6點在雲科大門內的廣場舉行。

由於這場學生戶外課程的時間，和韓國瑜到雲科大及造勢大會的時間重疊，且這堂課程的文宣海報，從昨天已陸續在網路流傳，還開放給一般公民參加，海報中還出現「人民不需要禿子，因為我們有腦子」的文字，加上和韓國瑜造勢會場近在呎尺，僅一路之隔。

由於這堂戶外講座靠近韓國瑜造勢會場，「反送中」學生情緒一旦失控，或與勢場的韓粉發生叫囂，甚或有人借機挑釁爆發群眾衝突，後果將不堪設想，警方已與校方密切注意防範中。

警方表示，為維護會場週邊交通和秩序，已部置約兩百名警力在管制區範圍，雲科大前的大學路部分線道也在交通管制範圍內，因學生集會是在校園內，警方也只能在管制區內加強戒備。

雲林縣警察局長黃勢清表示，大家尊重學生表達意見的自由，只要沒有違法或脫序行為，學生在校園內發表言論，警方充分尊重，也不會給予任何干擾，但也呼籲造勢群眾或學生都能彼此尊重，不要有任何挑釁行為。