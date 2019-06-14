柯文哲寫黑板開課 醫學解釋年金改革為何被罵翻

2019-06-14 13:26 聯合新聞網 綜合報導



柯文哲自製網路節目，用醫學觀點解釋政治。圖擷自 YouTube 分享 facebook

台北市長柯文哲化身「柯老師」上課啦！台北市長柯文哲於官方YouTube推出自製網路節目「這，就是科學」，12日晚上釋出首集，以醫學的概念，解釋「改革為何總是被罵？」

柯文哲表示，他當市長每年要編預算，但是市府預算卻越來越臃腫，主要是因為每次有新計劃，局處就會來要人、要錢，卻沒有人會來報告，某個計畫執行很多年，已經不需要，可以把它取消。他後來發現，最困難的是原來的事物，不管事、物、人、預算，要怎麼取消才是大問題。

柯文哲以醫學舉例，細胞死掉有兩種情形，一種是像拿鐵鎚敲指頭使得指頭爛掉，這種叫「Necrosis」（壞死）；另一種是蝌蚪本來有尾巴，但成長為青蛙後尾巴便漸漸消失，這種叫「Apoptosis」（凋亡）。而細胞凋亡因為是有計畫的死亡，細胞會慢慢萎縮，細胞膜裡的物質不會跑出去，不會引起強烈的發炎反應；反之細胞壞死，則有大量的細胞內含物跑出去，引起強烈的發炎反應。而這個道理也讓他理解到，「改革最大困難不是引進新思維，而是如何讓舊有思維有秩序的照時程消失。」他表示，年金改革引起許多人抗議，就是一個屬於「Necrosis」的例子。

他更談到台北市政府推動E化，需要買平板、裝網路。但是平板、網路要花錢，因此他想到可以將E化的錢和報章雜誌、紙張的預算合併「流用」。柯文哲進一步表示，雖然現在很少人看報紙，但不看白不看，若是貿然取消訂閱報紙，會引起反彈。因此若是用預算合併的方式，就可以慢慢將錢移到E化項目，報章雜誌的預算也會自然減少。這樣接受度比較好，也可以解決預算臃腫的問題。

對於「柯阿北」化身「柯老師」，網友紛紛表示「好喜歡」，不知不覺就把課聽完了。也有網友表示柯文哲能把不同領域的知識整合起來，「真的太厲害了！」還有網友表示如果大學時每堂課都這麼有趣，「翹課次數會少一些」。