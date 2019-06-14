影／參加靜和醫院開幕 韓強調財產來自政黨補助款

2019-06-14 12:39 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今天出席燕巢靜和醫院喜苑精神護理之家開幕儀式時表示，自己絕大部分財產都來自政黨補助款，強調自己現在任公職，唯一原則就是「不碰生意」。至於高雄登革熱有擴散跡象，韓國瑜強調希望中央能支援防疫，希望軍方出動化學兵協助疫區消毒。