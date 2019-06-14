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暹羅到泰國：「失土國恥論」煉成的國家神話？

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影／參加靜和醫院開幕 韓強調財產來自政黨補助款

2019-06-14 12:39聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

高雄市韓國瑜今天出席燕巢靜和醫院喜苑精神護理之家開幕儀式時表示，自己絕大部分財產都來自政黨補助款，強調自己現在任公職，唯一原則就是「不碰生意」。至於高雄登革熱有擴散跡象，韓國瑜強調希望中央能支援防疫，希望軍方出動化學兵協助疫區消毒。

位於燕巢的靜和醫院喜苑精神護理之家，主要為安置療養腦病變或失智合併有精神症狀的病患，為全日住宿型的醫療環境，韓國瑜表示希望高雄市未來能有更多類似的醫療環境，讓失智病患能夠得到更好照護。

高雄市長韓國瑜今天出席燕巢靜和醫院喜苑精神護理之家開幕儀式時表示，自己絕大部分財...
高雄市長韓國瑜今天出席燕巢靜和醫院喜苑精神護理之家開幕儀式時表示，自己絕大部分財產都來自政黨補助款，強調自己現在任公職，唯一原則就是「不碰生意」。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天出席燕巢靜和醫院喜苑精神護理之家開幕儀式。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜今天出席燕巢靜和醫院喜苑精神護理之家開幕儀式。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜（右三）今天出席燕巢靜和醫院喜苑精神護理之家開幕儀式。記者劉學聖／...
高雄市長韓國瑜（右三）今天出席燕巢靜和醫院喜苑精神護理之家開幕儀式。記者劉學聖／攝影
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高雄市燕巢靜和醫院喜苑精神護理之家內部環境清幽。記者劉學聖／攝影
高雄市燕巢靜和醫院喜苑精神護理之家內部環境清幽。記者劉學聖／攝影
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高雄市長韓國瑜今天出席燕巢靜和醫院喜苑精神護理之家開幕儀式時表示，自己絕大部分財...
高雄市長韓國瑜今天出席燕巢靜和醫院喜苑精神護理之家開幕儀式時表示，自己絕大部分財產都來自政黨補助款，強調自己現在任公職，唯一原則就是「不碰生意」。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜失智高雄市

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