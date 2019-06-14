影／登革熱疫情 蘇批後19例案情都在韓忙跑選舉發生

2019-06-14 12:02 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 葉信菉 ╱即時報導



蔡英文總統、行政院長蘇貞昌與警政署長陳家欽上午出席警察節慶祝大會，肯定警察對維護社會治安的努力，行政院長蘇貞昌會後談昨天行政院開會情形，他表示全國目前20例登革熱案情都發生在高雄，而後面19例都是在韓市長跑來跑去忙選舉時發生，這是很可怕的現象。