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總統是否兼黨揆？吳敦義：承擔是光榮 卸重擔是輕鬆

2019-06-14 11:52聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

國民黨主席吳敦義上午出席婦女政策推動發展文教基金會舉辦108年中央志工大會，對於部分黨代表連署七月全代會提案，建議刪除黨章「總統兼任黨主席」條文，被解讀是「主席保衛戰」，吳敦義表示「沒有主觀意見，承擔是光榮，卸下重擔是輕鬆」。

國民黨主席吳敦義上午出席婦女政策推動發展文教基金會舉辦108年中央志工大會，對於...
國民黨主席吳敦義上午出席婦女政策推動發展文教基金會舉辦108年中央志工大會，對於部分黨代表連署七月全代會提案，建議刪除黨章「總統兼任黨主席」條文，被解讀是「主席保衛戰」，吳敦義表示「沒有主觀意見，承擔是光榮，卸下重擔是輕鬆」。記者曾吉松／攝影
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國民黨主席吳敦義上午出席婦女政策推動發展文教基金會舉辦108年中央志工大會，對於...
國民黨主席吳敦義上午出席婦女政策推動發展文教基金會舉辦108年中央志工大會，對於部分黨代表連署七月全代會提案，建議刪除黨章「總統兼任黨主席」條文，被解讀是「主席保衛戰」，吳敦義表示「沒有主觀意見，承擔是光榮，卸下重擔是輕鬆」。記者曾吉松／攝影
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國民黨主席吳敦義上午出席婦女政策推動發展文教基金會舉辦108年中央志工大會，對於部分黨代表連署七月全代會提案，建議刪除黨章「總統兼任黨主席」條文，被解讀是「主席保衛戰」，吳敦義表示「沒有主觀意見，承擔是光榮，卸下重擔是輕鬆」。記者曾吉松／攝影
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國民黨主席吳敦義上午出席婦女政策推動發展文教基金會舉辦108年中央志工大會，對於...
國民黨主席吳敦義上午出席婦女政策推動發展文教基金會舉辦108年中央志工大會，對於部分黨代表連署七月全代會提案，建議刪除黨章「總統兼任黨主席」條文，被解讀是「主席保衛戰」，吳敦義表示「沒有主觀意見，承擔是光榮，卸下重擔是輕鬆」。記者曾吉松／攝影
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