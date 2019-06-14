影／朱立倫：軍公教信賴保護原則 受傷害應調整

2019-06-14 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



國民黨總統初選參選人朱立倫今天到嘉義縣參訪，他認為蔡政府年改政策太粗暴、侮辱軍公教，未來他若當選總統會做調整。

朱立倫今天到嘉義縣參訪，他搭乘火車從嘉義縣民雄到水上南靖車站，沿路遇到許多旅客他都熱情打招呼， 許多人都要求和他合影留念，並為他加油打氣。朱立倫也針對記者提問軍公教年改，提出他的看法。