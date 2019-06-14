高市爭取經費 中央都給了？ 韓國瑜：不要口惠不實

2019-06-14 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨天出席行政院會為高雄市爭取5項建設與經費，會後行政院長蘇貞昌的YouTube有蘇在會中裁示及回應高雄市的內容，此被部分臉書粉絲團、媒體指為韓提出的訴求，其實中央早有回應，也撥了部分款，打臉韓國瑜。

高雄市政府今天發新聞稿表示，蘇揆說已撥給高雄市的經費，與高市爭取的不盡相同，包括登革熱防治經費5300多萬元並沒有下文，仁武產業園區、國際大機場、捷運延伸林園線的可行性評估、營業稅的問題等，蘇揆昨天並沒有回應。

高雄市長韓國瑜市長表示，期盼中央承諾事項盡快落實，不要口惠不實，更不要讓多餘的口水模糊焦點。

蘇揆的影片中提及中央已撥高市1070萬元登革熱防疫經費。高市府說，這筆經費，不只防治登革熱，還包含腸病毒、其他腸道傳染病、病毒性肝炎、人畜共通傳染病、水患相關傳染病、愛滋病急性病防治及結核病等的防治，但高市今年因應登革熱疫情提出的後續防治經費5318萬3510元，中央並未回應。

高市府說，高市自行報編的仁武產業園區，已於5月31日第4度將補充資料送到行政院環保署；由於進度已較原訂期程延後，因此高雄市請行政院協助加速作業，協助高雄地區產業發展。但此訴求中央也無明確回應。

在捷運路網方面，高市府表示，「捷運延伸林園線」市府已動支預備金辦理可行性研究，此項中央未撥款，蘇揆昨天講的是「黃線捷運」核定金額，和紅線延伸林園根本是兩回事情。

高市府說，「捷運黃線」和「岡山路竹延伸線」，第一階段雖已納入前瞻基礎建設計畫，也核定經費，可是距離「實際撥款」還有很長時間；「岡山路竹延伸線」第二階段計畫目前環評審議中，高市籲請環保署協助加速審查、儘速核定，此一訴求中央也無明確回應。

有關南部國際機場，行政院只說之前12次評估，卻無視小港機場國際航廈的問題，此國際航廈容量明年起將無法滿足，國際航廈改善工程預定115年才完工，將有6年空窗期問題；中央提撥252億辦理高雄機場2035年整體規畫，惟依此改造期程，仍緩不濟急。