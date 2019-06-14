賴清德財產申報 夫妻存款小幅增加21萬元

2019-06-14 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



監察院今日公布最新一期廉政專刊，行政院前院長賴清德夫婦申報存款為新台幣2358萬9695元，比起上一次多出21萬2786元。監察院今年4月中旬曾公布，賴清德存款突破千萬，有價證券歸零，最新一期公布的數據顯示，變動不大，僅存款小幅增加。