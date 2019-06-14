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香港反送中國民黨態度曖昧？王金平：要有時間、場合

2019-06-14 10:36聯合報 記者許政榆╱即時報導

香港近日爆發反送中示威，部分民眾對於國民黨反送中態度抱持懷疑，甚至覺得模糊，例如高雄反送中的會場國民黨未出席，新竹議會要提挺反送中，屢遭到國民黨的議員反對。

立法院前院長王金平今日出席體育大學畢業典禮時，接受媒體訪問回應，這個每個事有人來做，有港生來做一些抗議的事情，當然大家要表示關心，也要表達慰問的意思。

媒體追問，對於反送中示威抱持何種態度？王金平回應，「我個人只要有時間、有那個場合」王不敢把話說死，但也沒有明確表態。

香港近日爆發反送中示威，對於媒體詢問對反送中抱持何種態度，前行政院長王金平回應，...
香港近日爆發反送中示威，對於媒體詢問對反送中抱持何種態度，前行政院長王金平回應，「我個人只要有時間、有那個場合」。記者許政榆／攝影
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反送中國民黨王金平

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