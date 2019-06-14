最新財產申報 朱立倫夫妻身價7000多萬

2019-06-14 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



監察院今天發布公職人員財產申報資料，新北市前市長朱立倫卸職申報，與妻子高婉倩共申報7182萬4429元，其中存款3242萬2747元，有價證券3614萬6292元，與去年三月申報的數字相去不遠。

朱立倫以存款和基金為主，存款包含美元、港幣和新台幣。高婉倩申報了價值1500萬元的高氏企業股票，兩人共申報了價值90萬元的手錶。