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韓國瑜財產申報！存款4559萬 股票基金破千萬

2019-06-14 10:14聯合報 記者張文馨╱即時報導

監察院今天發布公職人員財產申報資料，高雄市長韓國瑜和妻子李佳芬共同申報財產，存款有4559萬6744元，包含股票和基金共申報1404萬1203元，債務為1287萬8861元，包含李佳芬在今年2月向玉山銀行申請1200萬元的房屋貸款。

韓國瑜過去曾任三屆立委，1993年為首次申報財產，分別有房屋、土地和存款，一度兩人存款降至17萬元。根據2001年最新一筆財產申報，兩人名下無土地、房屋，存款244萬餘元，並持有未上市股票價值約2195萬元。

韓國瑜就任高雄市長後，他的最新財務狀況跟著曝光，李佳芬持有雲林古坑段土地和建物，都是在2002年10月登記取得。李佳芬在2014年5月，以80萬元買入一輛MITSUBISHI汽車，另外，在2018年4月以220萬元買入LEXUS汽車一輛。

另外，過去韓國瑜財產申報是有價證券多於存款，今天公布的財產資料，韓個人持有存款3120萬餘元，李佳芬持有包含新台幣和加拿大幣在內的存款約1333萬餘元，夫妻兩人還申報一名未成年子女存款105萬餘元。

股票部分，韓國瑜和李佳芬分別持有強普生技公司與晶隼科技公司的股票，價值分別為120萬元與110萬元（都是非國內上市上櫃股票）。另外，李佳芬投資基金總額1173萬3513元，都是外幣，以美元為大宗。保險部分，李佳芬申報16筆保險項目，韓國瑜則有2筆。事業投資掛在李佳芬名下，投資翰霖坊建設1000萬元。

高雄市長韓國瑜。本報資料照片
高雄市長韓國瑜。本報資料照片
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韓國瑜李佳芬財產申報

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