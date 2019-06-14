「不要成為項羽！」他促韓國瑜退出初選 慘遭韓粉圍剿

2019-06-14 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



民進黨總統初選民調出爐，蔡英文總統完勝對手賴清德、韓國瑜。一位自稱「前韓粉」的網友昨天在「神力女超人許淑華粉絲團」貼文，現在有高雄市民要罷免韓國瑜，他語重心長地勸韓國瑜，聰明一世、糊塗一時，壓根就不能想2020啊！台語有句話，吃緊弄破碗，「還虧你沈潛16年，現在全破功了」。

前韓粉說，韓國瑜好不容易靠著努力跟老天爺賞飯吃，奇蹟似地贏得高雄市長的寶位。但無奈貪心不足？一個號稱修行的人，現在根本像狗一樣，被群眾的掌聲、媒體的關注牽著鼻子走，口口聲聲說愛與包容，你曾顧念高雄市民的心情跟想法嗎？這是人情世故的最最基本道義耶！

他也說，他曾很榮幸與韓合照，但「現在不再是韓粉的我忠告你：回頭是岸、懸崖勒馬，退出初選吧！」去跟市民及支持者誠懇道歉，安心回任高雄市長的職責所在。全心擁戴國民黨候選人，還會贏得市民跟我們的原諒跟尊敬，因為知恥近乎勇，你肯定還會在歷史留下美名；不然現在除了韓粉，根本是眾叛親離啊，「我不希望你的結局像項羽一樣，成為悲劇英雄啊！」

該貼文一出獲得上千則留言，韓粉群起圍剿。有網友留言，「你少在那裡亂說話，我就是高雄市民，我不但不會罷免市長，反而堅持送韓市長進總統府」。

「版主跟冥進洞一樣思想狹隘，誰說當總統就不能照顧高雄市？」

「這裡掛神力女超人招牌來黑韓。」