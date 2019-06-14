林濁水：天然獨終於受不了 柯文哲麻煩大了

2019-06-14 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



香港反送中運動如火如荼，民進黨總統初選民調出爐，蔡英文總統不僅大勝行政院前院長賴清德，在年輕選票也勝過台北市長柯文哲。民進黨前立委林濁水說，柯文哲第一次在年輕人支持度落敗，在20～29歲年輕人支持度，上個月柯46%，大於蔡27%韓15%總和，現在以支持度36％比39%敗給蔡英文，這是幾年來第一次，「天然獨」終於受不了了，柯文哲麻煩大了。

林濁水上午在臉書貼文，國台辦大大贊賞柯文哲，這一下柯文哲不是考55分了，至少95分！連柯文哲自已都要大大驚喜了，只是喜固無可厚非，但是如果驚，就很怪了。

他指出，過去錢其琛說兩岸既非國際航線也非國內航線。在非國際時還替台灣考慮，而加了非國內。北京又定位台商比照外商。現在柯文哲說「兩岸事務不是外交、國際關係，而是有專屬定位的兩岸關係」，排除了非國內，反對了比照外商，偏中程度超越北京自已太多了，安峰山不給滿分行嗎？95分根本太低了。

林濁水表示，於是第一次在年輕人支持度落敗，在20～29歲年輕人，上個月柯46%，大於蔡27%韓15%之和，現在以支持36％比39%敗。這是幾年來第一次，天然獨終於受不了了，麻煩大了。