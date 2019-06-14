反紅挺白！館長下達軍令狀 6月23日穿白衣上凱道

2019-06-14 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜6月1日在凱道發起紅衫軍大造勢，「館長」陳之漢和時力立委黃國昌6月23日將在凱道「合流」，共同舉行「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動，頗有互別苗頭意味。

館長今早在臉書貼文，6/23凱道集合時間，從下午2點開始，預計5點半結束，經過討論，請盡量穿白色上衣（不強迫）。在過程中請展現高水準，不亂丟垃圾不製造髒亂，感謝你用行動支持。

館長貼文不到1小時已有上萬人按讚，館長昨天也發起網路投票「6月23日你們願意嗎？」超過7.5萬人次投票，78％、近6萬網友願意共襄盛舉、22％網友不會參加。

香港反送中百萬民眾上街抗議，韓國瑜12日受訪時稱中華民國為「地區」，館長12日在直播中怒嗆「這就是你們要選的總統嗎？」香港是東方之珠，民眾被打成這樣，「你（韓國瑜）沒有撻伐、沒有罵，這就是你們崇拜的韓神。」

陳之漢也說，他要求黃國昌或立委來舉辦一個，紅色媒體滾出台灣的遊行，為了香港、台灣，「我現在真的很厭惡，你這種媒體怎麼可以一直在台灣荼毒我們？今日香港明日台灣，我們是一個主權獨立的國家，你給我滾出去。」

黃國昌昨天也在臉書證實，他已借下6月23日的凱道路權，將舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」活動。