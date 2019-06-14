美國史上顏值最高總統 差點讓台灣成為美國第51州

2019-06-14 03:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



台美關係密切，但台美之間的關係，可不是從老蔣總統才開始。早在19世紀中期，美國史上顏值最高的總統皮爾斯，便曾想過買下台灣當殖民地，但擔心得罪大清帝國沒下手。否則，現在的台灣就是美國第51州？

曾隨夫婿派駐美國六年的的作家洪德青，最近出版新書「華府跫音」，告訴讀者60個你所不知道的台美故事。

她在書中寫道，1854年，打開鎖國日本的美國海軍蒸汽船之父馬修佩里，在台灣待了十天後，認為台灣可作為美國遠東戰略基地，且島上擁有礦產、林業、稻米、樟腦等豐富物產。他立刻寫信報告華府，建議美國佔領或買下台灣作為殖民地。

除了馬修佩里，包括美國外交官哈里斯、美國駐華公使伯駕、美國商人奈伊等多人，都倡議美國拿下台灣，對美國的海權、軍事與商業皆有利。這些人的報告或建議書，都呈給當時的總統皮爾斯（Franklin Pierce）。

根據歷史照片，皮爾斯外型俊美如好萊塢大明星強尼戴普(年輕時)，被認為是美國史上顏值最高的總統。在他任內，美國已有三大洋行拿下打狗港(高雄)的商務特權，美國海軍也駐紮於打狗港，拿下台灣似乎也是順理成章。