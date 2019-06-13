坦言黨內可能有人不喜歡他 韓國瑜：令狐沖也被不喜歡

2019-06-13 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜接受台視專訪，被問到標榜「庶民總統」，是否對照權貴？韓國瑜說，他常講「莫忘世上苦人多」，但從沒講過打倒權貴，也沒說過發動階級戰爭。不過他坦言國民黨可能有人不喜歡他，但沒關係，他會繼續健康走下去，還開玩笑說，金庸小說中的令狐沖也有不被人喜歡，但還好師母喜歡他。

韓國瑜5點聲明說不贊成密室協商，韓國瑜受訪說，他意思是說，現在發展成這樣，「某些國民黨少數人，我想法是為何不來跟我面對面溝通呢？那時那種感覺不是很舒服。」

韓國瑜說，他心胸很開闊，只要說「國瑜兄，我想跟你談一下」，這些曾掌權、已下台的人，來一通電話他就過去了，他是完全可溝通的人，到今為止都是，很坦蕩跟任何人見面，也不明白為何會這樣，「講白了，可能政壇有些人不喜歡我吧」。

韓國瑜說，像他這種跳躍式、打破一切，「我不太典型，也許少部分人不喜歡我這種個性。」被問到會否感到委曲？他說：「不會，我放牛班出身。」

他並表示，2020其實就是要不要捍衛中華民國，蔡總統講不清楚，柯P講兩岸一家親，各人把路線講清楚就好，讓百姓來決定，百姓決定就不要後悔，因為已投了票了。

被問到黨內不喜歡他的人，可能也有很大影響力？韓說，他不曉得，也許有些有影響力、有些退休了吧，像令狐沖，也有不被人喜歡，還好師母喜歡他。

至於這些人有若干影響力，是否可能影響初選公正？韓說，這些不喜歡他的人，若來傾聽中南部和基層，他們也會進步，百工百業不會只有精英，要去看其他行業和階層，「也許少數人不喜歡我，但不妨來貼近民意」，他也一樣，若沒摔跤17年，也不會有今天的體會。