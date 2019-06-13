藍總統兼黨主席規定惹議 馬英九曾解釋推動為以黨輔政

2019-06-13 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



馬英九。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨黨代表與中央委員擬在7月28日全代會上，推動刪除黨章中總統當然兼任黨主席規定。黨務人士受訪表示，國民黨與民進黨都有相同規定，制度要討論修正，要分析利弊好壞；總統兼黨主席是利是弊，要修正通過黨內要有一致共識。

也有黨務人士主張，憲法所規定的最高行政首長是行政院長，總統只統理外交、國防事務，若總統兼任黨主席，將透過黨務系統指揮閣揆，會造成現行政府體制總統有權無責、閣揆有責無權的問題更嚴重，違反民主政治下分權原則。

國民黨2013年11月全代會上，在前總統馬英九主導下增訂黨章第17條第6項，規定「黨員為總統時，自其就任總統之日起即兼任本黨主席，卸任總統時亦同免兼任之，不適用本條相關選舉產生及任期之規定。新任主席就職，原任主席之任期同時屆滿。」

這也就是說若國民黨明年總統大選勝選，520就職日現任黨主席吳敦義就要解職，剩餘一年多任期歸零，由黨總統當選人「當然」接任主席。但相關規定自5月間總統初選高雄市長韓國瑜與鴻海董事長郭台銘兩強對決態勢明朗後，黨內即傳出修改聲音。

不過馬英九5月初出席學術演討會時解釋，他當總統初期並不願兼任國民黨主席，後來是他提名的行政院長抱怨，馬不是黨主席，讓政院在黨內政策溝通上出現困難，他才決定兼任，他不是要黨政一體，只是要以黨輔政，相互尊重。