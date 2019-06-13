考量韓、郭無黨務經驗 藍常委支持刪總統兼黨主席條款

2019-06-13 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨爭取2020重返執政，但總統初選主要兩強包含鴻海董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜都不具主持黨務經驗，黨代表與爭央委員擬在全代會提案，刪除黨章中「總統為當然黨主席」霸王條款，讓黨正常化，多數中常委均表示贊同。

青壯派資深中常委表示，2013年黨推動黨章增修總統為當然黨主席條款時，一度也遭中常委強力反對，最後是黨中央妥協將中常委雨中央委員由一年一選改為兩年一選，才讓中常委勉強同意，但質疑聲一直都有。

中常委曾文培則說，總統兼黨主席有利有弊，優點是黨政合一，黨的意志可以貫徹，總統政策執行也較能落實；但缺點是，黨機器意志最重要的展現在於立委，總統卻是行政首長之一，自己就是被監督對象，總統兼任黨主席恐綁手綁腳。

曾文培認為，總統要不要兼任黨主席，應視總統當選人本身意志決定，若他不熟悉黨務，能找一個可溝通順暢的人接任黨主席專心黨務，總統當選人反而更可專心國政。

有挺吳派中常委也說，黨籍人士當選總統後，黨主席技術上可以兼任，也可不兼任，是否要修黨章可以討論；黨務雖然說沒什麼，但也煩的要命，韓國瑜與郭台銘對黨務也生疏，相信她們沒有這麼傻，總統做的好好的幹嘛淌這趟渾水。

該挺吳派中常委表示，過去藍綠陣營如前總統陳水扁、馬英九與現任總統蔡英文，每個兼黨主席的總統都執政失敗，有沒有兼主席對總統不見得是好事。

中常委李德維則說，當初要修時他就反對，主要是要馬英九不要因為2014選舉結果下台，但2014雪崩式敗選後，馬仍舊請辭黨主席。李建議，黨應建立如當年前主席吳伯雄與馬英九分別領導黨政的模式，以黨政合作勝於黨政合一。