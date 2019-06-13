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最佩服郭台銘的地方 韓國瑜：他白手起家

2019-06-13 21:08聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘拍廣告，佩服他的競選對手，包括高雄市長韓國瑜，韓國瑜接受台視專訪時說，郭台銘的稱讚廣告，顯然他已用另一種高度看選舉，這也是台灣人要的和諧包容，而非選舉到了，就拿刀槍捅人。他自己則最佩服郭台銘白手起家。

對於郭台銘的佩服廣告，韓國瑜表示感謝，郭台銘拍廣告花不少錢，但他用稱讚方式，顯然用另一種高度看選舉，「台灣人要這個，要和諧、互相包容，而不是選舉到了，都拿刀槍捅人。」

對於最佩服郭的地方，韓說，就是郭「白手起家」，是可敬對手，初選選完後，大家還是好友、好同事，之前兄弟爬山各自努力，結束後還是攜手團結。

韓國瑜說，他和郭的主目標都是捍衛中華民國、讓台灣人民過好日子，這沒差別，只是兩人思維想法不太一樣，還有他對庶民基層特別關切，郭則重視產業發展，這部分不一樣，但主目標沒太大差別。

對於如何爭取民眾初選支持？韓國瑜說，主目標就是希望2020捍衛中華民國、捍衛台灣民主和生活方式，他願投入幫人民過好日子，如沒機會、不投給他，他也完全接受，若給他機會，他願接受挑戰。至於最後提名誰，就當然支持誰。

被問到有無把握在初選出線？韓國瑜說，他每天被黑成這樣，他不曉得，就看支持者的信心了，他不敢估計，交給人民決定。

高雄市長韓國瑜。記者林伯驊／翻攝
高雄市長韓國瑜。記者林伯驊／翻攝
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