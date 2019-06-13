韓國瑜痛批「黑韓」拿錢辦事 是「孬種、雜碎」

2019-06-13 20:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜接受台視專訪，談及網路上出現「黑韓」專門批評他，韓痛批是「孬種、雜碎」，就是躲在鍵盤後面拿錢辦事，不停攻擊，用字遣詞很毒辣，等他不參選或在地球上消失，就會轉向攻擊其他藍營參選者，還有一批裝做假韓粉，幫他樹立敵人，會讓台灣民主自由受傷害。

針對「六一凱道造勢」，韓國瑜說非常感動，看到海內外3、40萬人包車前來為了支持他，另一個角度來看，是多少人擔憂中華民國未來，這代表民心，主政者應該要好好思考；韓國瑜認為，當天有軍公教、企業、農漁民或海外台商，職業反差很大。

不過要如何擴展支持者？韓解釋，23歲那年他第一張立委票投林義雄的妻子方素敏，曾經叛逆，現在很多人要投誰講不出理由，是否他就是代表傳統的國民黨？韓強調，他的表述都是針對年輕人，很多重心都在青年。

由於網路不少「黑韓」聲音，韓說，他推愛情產業鏈，卻有「黑韓產業鏈」，例如正在發生「反送中」，他明明不是總統府、中央部會，只是晚幾小時發表看法，結果被天天罵；韓認為，黑韓已是產業，若他不選，下一個人選出來就會繼續黑，都是拿錢辦事，他知道但也很無力。

韓國瑜指出，另有一批人「假想敵中隊」，專門當黑影部隊，假扮韓粉，他無力反制，只有他不參選或在地球上消失，他也說當初連勝文參選市長就是「活活被罵衰」。