理想副手人選？ 韓國瑜：精力旺盛、有同理心

2019-06-13 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜接受台視專訪，被問到若獲提名參選總統，對副手、團隊是否有人選？韓國瑜說，他希望副手精力旺盛、有同理心，男女、宗教都不是問題，要抱持為下一代打造更好環境的決心。至於會否帶職參選，他強調絕不荒廢高雄市政。

韓國瑜接受台視專訪，被問到有無思考若獲提名，副手、團隊人選？他說，人才很多，看怎麼篩選，如張善政沒當院長，都不知他院長做這麼好，人才都有，怎選放適當位置是挑戰，還有藍綠是否繼續惡鬥，一條新聞，藍綠好像報兩件不同事，這種思維要淘汰。

韓國瑜說，人才很多，有很多學者專家願意幫忙他，他非常感謝，重點是領導者會不會用、敢不敢，不要一出事推給下屬。

至於副手條件，他說，愛台灣、顧主權完全是廢話，他希望副手精力旺盛、有同理心，同理心最重要，男女、宗教都不是問題，一顆心衝且有同理心外，要抱持幫下一代打造更好環境的決心，要有使命感。

對於未來若通過初選，會否帶職參選？韓國瑜說，他不可能把高雄市政放掉，如他被提名，也許台灣會出現從沒有過的打法，如競選總部放高雄，活動以南台灣為出發點，分部放北中；「市政絕不荒廢，該做會繼續做，假日展開競選活動。」