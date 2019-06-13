親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡英文初選大勝
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合

美眾院軍委會通過NDAA 支持對台軍售

大兒子520娶回美嬌娘 辜仲諒當公公後談吐變了

理想副手人選？ 韓國瑜：精力旺盛、有同理心

2019-06-13 20:35聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄市韓國瑜接受台視專訪，被問到若獲提名參選總統，對副手、團隊是否有人選？韓國瑜說，他希望副手精力旺盛、有同理心，男女、宗教都不是問題，要抱持為下一代打造更好環境的決心。至於會否帶職參選，他強調絕不荒廢高雄市政。

韓國瑜接受台視專訪，被問到有無思考若獲提名，副手、團隊人選？他說，人才很多，看怎麼篩選，如張善政沒當院長，都不知他院長做這麼好，人才都有，怎選放適當位置是挑戰，還有藍綠是否繼續惡鬥，一條新聞，藍綠好像報兩件不同事，這種思維要淘汰。

韓國瑜說，人才很多，有很多學者專家願意幫忙他，他非常感謝，重點是領導者會不會用、敢不敢，不要一出事推給下屬。

至於副手條件，他說，愛台灣、顧主權完全是廢話，他希望副手精力旺盛、有同理心，同理心最重要，男女、宗教都不是問題，一顆心衝且有同理心外，要抱持幫下一代打造更好環境的決心，要有使命感。

對於未來若通過初選，會否帶職參選？韓國瑜說，他不可能把高雄市政放掉，如他被提名，也許台灣會出現從沒有過的打法，如競選總部放高雄，活動以南台灣為出發點，分部放北中；「市政絕不荒廢，該做會繼續做，假日展開競選活動。」

被問到會否兼顧不過來，他開玩笑說，他判斷自己會變更瘦，但他是市長，一定要這樣，相信台北市長柯文哲也會就近在台北，而只有他總部會放高雄，代表他心不會離開高雄。

高市長韓國瑜接受台視專訪。記者林伯驊／翻攝
高市長韓國瑜接受台視專訪。記者林伯驊／翻攝
分享

韓國瑜高雄市領導者
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

坦言黨內可能有人不喜歡他 韓國瑜：令狐沖也被不喜歡

2019-06-13 21:27

被問香港是明日台灣? 韓明確答：我們是中華民國

2019-06-13 21:18

蔡英文：不管初選或大選　國政仍是第一優先

2019-06-13 21:58

扁質疑民調結果 民進黨：公正透明雙方驗證

2019-06-13 21:47

柯P指答兩岸考題作弊？ 韓國瑜：他想太偏了

2019-06-13 21:39

藍總統兼黨主席規定惹議 馬英九曾解釋推動為以黨輔政

2019-06-13 21:26

考量韓、郭無黨務經驗 藍常委支持刪總統兼黨主席條款

2019-06-13 21:22

最佩服郭台銘的地方 韓國瑜：他白手起家

2019-06-13 21:08

韓國瑜痛批「黑韓」拿錢辦事 是「孬種、雜碎」

2019-06-13 20:57

蔡英文大勝 張亞中：趕快建立國民黨的「大論述」吧！

2019-06-13 20:14

林濁水：民進黨對手必是郭 沒反送中也挽回不了韓草包

2019-06-13 19:34

蔡英文：破壞台灣主權民主及政治交換籌碼「不會得逞」

2019-06-13 18:31

影／在台港生府前陳情 蔡：政治交換籌碼 我在不會得逞

2019-06-13 17:30

護黨之戰！國民黨全代會提案 刪除黨章總統兼黨主席

2019-06-13 17:04

籲港府跟人民溝通 蔡：勝選求團結

2019-06-13 16:56

軍公教勞退休實際從農可納農民職災保險 6萬人受惠

2019-06-13 16:49

蔡英文總統糾正郭台銘「一個經濟人對上半個經濟人」

2019-06-13 16:14

影／雙禿院會過招！韓國瑜鼓掌 蘇貞昌話中帶酸

2019-06-13 15:41

國台辦公開讚賞影響民調？ 柯Ｐ：那個太令人尷尬了

2019-06-13 15:40

綠營民調造假？柯Ｐ苦笑：不要問我 拜託

2019-06-13 15:34

民進黨總統民調全輸給蔡英文 韓國瑜：大家看一看就好

2019-06-13 15:17

蘇揆院會暢談補助高雄 韓國瑜起身鼓掌

2019-06-13 13:48

綠總統初選蔡英文勝出 獨派：應跟民主陣線更緊密

2019-06-13 12:43

農民職災投保率15.44% 蘇貞昌：不能再提升快一點？

2019-06-13 12:37

赴紐國人注意！7月起徵收保育及旅遊捐

2019-06-13 12:25

反送中衝擊這3人的選情 黃暐瀚：北柯南韓都受傷

2019-06-13 11:30

反送中衝擊！黃暐瀚：柯、韓都受傷 但她支持度暴增

2019-06-13 11:16

走向世界決心不變 總統：力推台美台日FTA

2019-06-13 11:02

蔡賴民調今揭曉 卓榮泰：下階段更重要整合才正開始

2019-06-13 09:33

受館長邀請參加「拒絕紅色媒體」遊行 黃國昌：623凱道見！

2019-06-13 09:23

北京屬意特首是柯韓？ 李敖之子：根本不了解北京

2019-06-13 09:04

高市府赴港旅展挨批 孫大千：為何懲罰高雄市民？

2019-06-13 08:38

郭台銘最懂！選總統的都怕這句話 說出口弱點就曝光

2019-06-13 08:00

化身柯教授 柯文哲陸空齊發

2019-06-13 01:00

追徵中廣資產 黨產會鎖定帝寶

2019-06-13 00:50

FBI尬龍舟 傾力奪旗…橘隊翻船

2019-06-12 23:43

嘉縣海區藍委初選 黨員、民調3:7

2019-06-12 23:39

屏藍委初選 高市兩局長搶鏡 葉壽山將參選

2019-06-12 23:18

高志鵬申請外役監准了 毛嘉慶：讚嘆民進黨證無敵

2019-06-12 22:48
看更多

熱門文章

【民進黨總統初選民調】蔡英文大勝賴清德 拚連任闖頭關

2019-06-13 12:11

賴清德敗選 韓國瑜：非常不好的民主示範

2019-06-13 14:41

獨／蔡英文出線 韓國瑜點出賴清德敗北原因

2019-06-13 12:20

民進黨初選民調 蔡英文勝韓國瑜、柯文哲超過10個百分點

2019-06-13 12:28

羅智強：民進黨初選無意外蔡英文會勝出 司法已被送終

2019-06-13 08:30

韓國瑜中華民國「地區」惹議 高嘉瑜：真想選特首？

2019-06-13 09:31

考慮「蔡賴配」？ 賴清德笑笑這樣回

2019-06-13 14:32

郭台銘最懂！選總統的都怕這句話 說出口弱點就曝光

2019-06-13 08:00

解構民調／蔡英文勝在3大關鍵族群 唯一輸在這個年齡層

2019-06-13 15:00

中華民國變「地區」 韓國瑜坦承口誤

2019-06-13 11:29

林濁水：蔡英文勝出預料中 民進黨未來勁敵是郭台銘

2019-06-13 13:03

輸蔡英文8.2個百分點 賴陣營：賴清德下午記者會說明

2019-06-13 12:14

民進黨總統初選蔡英文勝出 國民黨：比賴清德好打

2019-06-13 12:17

王金平恭喜蔡但轟藍初選：這樣選出來的人怎麼選總統

2019-06-13 18:35

高市府赴港旅展挨批 孫大千：為何懲罰高雄市民？

2019-06-13 08:38

蔡賴初選民調 今午揭曉

2019-06-13 00:52

北京屬意特首是柯韓？ 李敖之子：根本不了解北京

2019-06-13 09:04

護黨之戰！國民黨全代會提案 刪除黨章總統兼黨主席

2019-06-13 17:04

郭台銘：太陽不會從西出 預先恭喜蔡英文

2019-06-13 10:25

一國兩制 韓國瑜：中華民國地區人民無法接受

2019-06-13 02:01

民進黨初選／賴清德：對未來做出貢獻 會支持蔡競選連任

2019-06-13 14:07

蔡英文會勝出？ 羅智強：蔡將十倍霸凌國民黨、柯文哲

2019-06-13 11:50

高志鵬申請外役監准了 毛嘉慶：讚嘆民進黨證無敵

2019-06-12 22:48

韓國瑜赴中央爭經費 郭台銘月底首場造勢

2019-06-13 01:02

蔡英文贏得民進黨總統選舉初選 高大成：贏的不光彩

2019-06-13 14:03

影／雙禿院會過招！韓國瑜鼓掌 蘇貞昌話中帶酸

2019-06-13 15:41

賴清德沒有太多情緒 黃先柱：還沒公布就猜到結果了

2019-06-13 12:47

小英初選勝賴神！「姊弟」兼「兄弟」的潘孟安這麼說

2019-06-13 14:41

民進黨開盤前藍營多押蔡英文勝出 她開出祭品文

2019-06-13 10:17

受館長邀請參加「拒絕紅色媒體」遊行 黃國昌：623凱道見！

2019-06-13 09:23

韓下滑郭停滯 藍營憂遭蔡逆轉

2019-06-13 00:35

預測民進黨初選 郭台銘：應是蔡英文出線

2019-06-13 11:33

初選落幕 賴清德：感謝大家風雨同行

2019-06-13 13:05

蔡英文初選大勝 羅智強：賴清德會含淚首肯「蔡賴配」

2019-06-13 14:18

影／捐助台大癌醫跳票？ 郭台銘出面說清楚

2019-06-12 19:45

開高走低 賴清德飽嚐政治冷暖

2019-06-13 14:29

反送中衝擊！黃暐瀚：柯、韓都受傷 但她支持度暴增

2019-06-13 11:16

藍營灌票給賴清德根本沒用？周偉航：韓粉灌票約佔1%

2019-06-13 18:04

民進黨總統初選民調今出爐 賴清德將再來這裡

2019-06-13 12:05

看初選民調…賴清德：選舉是一時 蔡英文：沒個人輸贏

2019-06-13 00:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top